FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIRLJIVA POSVETA /

Nina Badrić zablistala u Veloj Luci: 'Uvijek se vraćamo Oliveru', poručila je u emotivnoj objavi

Nina Badrić zablistala u Veloj Luci: 'Uvijek se vraćamo Oliveru', poručila je u emotivnoj objavi
×
Foto: Screenshot/RTLDanas

Pjevačica je nastupila na središnjem koncertu manifestacije 'Trag u beskraju' posvećene Oliveru Dragojeviću, a elegantnim izdanjem i dirljivom porukom oduševila je brojne obožavatelje

30.7.2026.
10:13
Hot.hr
Screenshot/RTLDanas
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pjevačica Nina Badrić (54) podijelila je s pratiteljima na Instagramu djelić čarobne atmosfere iz Vele Luke, gdje je nastupila u sklopu manifestacije 'Trag u beskraju', posvećene neprežaljenom Oliveru Dragojeviću. Elegantnim izdanjem i kratkom, ali emotivnom porukom ponovno je osvojila brojne obožavatelje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Na videu, koji je objavila upravo na godišnjicu Oliverove smrti, 29. srpnja, Nina pozira na balkonu s pogledom na velolučku rivu ispunjenu publikom i pozornicu na kojoj je održan središnji koncert manifestacije. Te su večeri Oliverove bezvremenske hitove izveli neki od najvećih domaćih glazbenika. Za ovu posebnu večer Nina je odabrala dugu lepršavu haljinu cvjetnog uzorka s efektnim rukavima, koju je upotpunila elegantnim naušnicama i torbicom. Njezin modni odabir oduševio je pratitelje pa su se ispod objave nizali komplimenti poput: "Blistava, sjajna... I haljina i Nina", "Dama" i "Uvik za 10 obučena". Među onima koji su joj ostavili komentar bila je i kolegica Kaliopi.

Posebnu pažnju privukla je i njezina kratka poruka uz objavu: "Uvijek se vraćam/o Oliveru…", kojom je sažela osjećaje brojnih ljubitelja glazbe koji se svake godine vraćaju u Velu Luku kako bi odali počast glazbenoj legendi. Nina je ove godine imala i posebnu čast zatvoriti manifestaciju samostalnim akustičnim koncertom uz orkestar Ante Gele, koji je na rasporedu 31. srpnja.

Nina BadrićOliver DragojevićTrag U Beskraju
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike