Nina Badrić zablistala u Veloj Luci: 'Uvijek se vraćamo Oliveru', poručila je u emotivnoj objavi

Pjevačica Nina Badrić (54) podijelila je s pratiteljima na Instagramu djelić čarobne atmosfere iz Vele Luke, gdje je nastupila u sklopu manifestacije 'Trag u beskraju', posvećene neprežaljenom Oliveru Dragojeviću. Elegantnim izdanjem i kratkom, ali emotivnom porukom ponovno je osvojila brojne obožavatelje.

Na videu, koji je objavila upravo na godišnjicu Oliverove smrti, 29. srpnja, Nina pozira na balkonu s pogledom na velolučku rivu ispunjenu publikom i pozornicu na kojoj je održan središnji koncert manifestacije. Te su večeri Oliverove bezvremenske hitove izveli neki od najvećih domaćih glazbenika. Za ovu posebnu večer Nina je odabrala dugu lepršavu haljinu cvjetnog uzorka s efektnim rukavima, koju je upotpunila elegantnim naušnicama i torbicom. Njezin modni odabir oduševio je pratitelje pa su se ispod objave nizali komplimenti poput: "Blistava, sjajna... I haljina i Nina", "Dama" i "Uvik za 10 obučena". Među onima koji su joj ostavili komentar bila je i kolegica Kaliopi.

Posebnu pažnju privukla je i njezina kratka poruka uz objavu: "Uvijek se vraćam/o Oliveru…", kojom je sažela osjećaje brojnih ljubitelja glazbe koji se svake godine vraćaju u Velu Luku kako bi odali počast glazbenoj legendi. Nina je ove godine imala i posebnu čast zatvoriti manifestaciju samostalnim akustičnim koncertom uz orkestar Ante Gele, koji je na rasporedu 31. srpnja.