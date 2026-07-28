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EMOTIVNA REAKCIJA /

Nina Badrić oglasila se nakon vandalizma u Međugorju: 'Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine'

Nina Badrić oglasila se nakon vandalizma u Međugorju: 'Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine'
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Foto: Antonio Ahel/ ata images/PIXSELL

Pjevačica, koja često ističe koliko joj Međugorje znači, podijelila je fotografiju sa svetišta i potresnu biblijsku poruku nakon šokantnog vandalskog napada

28.7.2026.
14:16
Hot.hr
Antonio Ahel/ ata images/PIXSELL
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Pjevačica Nina Badrić (54) oglasila se povodom događaja koji je potresao brojne vjernike. Nakon što su tijekom noći vandali oskvrnuli Gospin kip na Brdu ukazanja, išarali vjerske simbole i zapalili vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju, pjevačica je na Instagramu podijelila dvije znakovite objave.

Nina Badrić oglasila se nakon vandalizma u Međugorju: 'Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine'
Foto: Instagram/screenshot

Prvo je objavila snimku nadzornih kamera na kojoj se vidi trenutak podmetanja požara na vanjskom oltaru. Uz nju je napisala snažne riječi iz Evanđelja: "Oprosti im Oče jer ne znaju što čine", dodavši emotikone sklopljenih ruku.

Nedugo nakon toga podijelila je i fotografiju iz Međugorja na kojoj s majkom pozira ispred Gospina kipa, uz jednostavan opis: "Naše Međugorje" i bijelo srce.

Nina Badrić oglasila se nakon vandalizma u Međugorju: 'Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine'
Foto: Instagram/screenshot

Pjevačica već godinama otvoreno govori o svojoj vjeri, a u više je navrata istaknula i svoju povezanost s Međugorjem. Prošle godine je posjetila Brdo ukazanja te je na društvenim mrežama podijelila fotografiju uz poruku: "Svuda pođi, ali iznad svega zahvalnost Majčici za život koji živim." Zato ne čudi što je među prvima javno reagirala na vijest o vandalizmu, a njezine objave ubrzo su privukle brojne reakcije pratitelja.

Nina BadićMeđugorjeUkazanjaBrdoNina Badrić
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