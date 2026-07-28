Nina Badrić oglasila se nakon vandalizma u Međugorju: 'Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine'

Pjevačica Nina Badrić (54) oglasila se povodom događaja koji je potresao brojne vjernike. Nakon što su tijekom noći vandali oskvrnuli Gospin kip na Brdu ukazanja, išarali vjerske simbole i zapalili vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju, pjevačica je na Instagramu podijelila dvije znakovite objave.

Foto: Instagram/screenshot

Prvo je objavila snimku nadzornih kamera na kojoj se vidi trenutak podmetanja požara na vanjskom oltaru. Uz nju je napisala snažne riječi iz Evanđelja: "Oprosti im Oče jer ne znaju što čine", dodavši emotikone sklopljenih ruku.

Nedugo nakon toga podijelila je i fotografiju iz Međugorja na kojoj s majkom pozira ispred Gospina kipa, uz jednostavan opis: "Naše Međugorje" i bijelo srce.

Foto: Instagram/screenshot

Pjevačica već godinama otvoreno govori o svojoj vjeri, a u više je navrata istaknula i svoju povezanost s Međugorjem. Prošle godine je posjetila Brdo ukazanja te je na društvenim mrežama podijelila fotografiju uz poruku: "Svuda pođi, ali iznad svega zahvalnost Majčici za život koji živim." Zato ne čudi što je među prvima javno reagirala na vijest o vandalizmu, a njezine objave ubrzo su privukle brojne reakcije pratitelja.