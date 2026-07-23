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Nina Badrić pala na šarm svjetske zvijezde pa mu poručila: ‘Oženi meee!’

Nina Badrić pala na šarm svjetske zvijezde pa mu poručila: ‘Oženi meee!’
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Foto: Antonio Ahel/ ata images/PIXSELL

Nina Badrić uživala je na koncertu Brune Marsa na londonskom Wembleyu

23.7.2026.
15:22
Hot.hr
Antonio Ahel/ ata images/PIXSELL
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Hrvatska glazbena diva Nina Badrić (54), svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila svoju drugu, potpuno opuštenu stranu - onu strastvene obožavateljice. Pjevačica je podijelila dinamičnu video snimku s koncerta jedne od najvećih svjetskih zvijezda, Brune Marsa (40), održanog na kultnom londonskom stadionu Wembley.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nina Badrić (@badrich)

Masterclass talenta na Wembleyu

"Dobar dan svima, osim onima koji sinoć nisu bili na Bruni Marsu", započela je Nina svoju objavu u šaljivom tonu, odmah dajući do znanja koliko je večer bila posebna. Otkrila je i da je njezina ljubav prema glazbi Brune Marsa tolika da je prvi put u životu odlučila doživjeti koncert iz neposredne blizine. "Prvi koncert ikada za koji sam kupila karte u fan pitu", napisala je, ističući svoju posvećenost. Za Ninu, to nije bio samo još jedan nastup. "On ne drži koncert. On je sinoć održao masterclass iz Bogom danog talenta, vokalnih bravura, plesnih pokreta, šarma i energije", poručila je Badrić uz video koji savršeno prenosi djelić atmosfere.

Na snimci se vidi kako Nina, odjevena u upečatljiv bijeli sako sa zlatnim detaljima i prugaste hlače, energično pleše i pjeva u gužvi ispred pozornice. Koncert je dio velike povratničke turneje Brune Marsa nazvane "The Romantic Tour", njegove prve velike turneje u gotovo deset godina, a nastup na Wembleyu, stadionu s kapacitetom od 90.000 mjesta, bio je jedan od šest rasprodanih termina u srpnju.

Duhovita ponuda i reakcije obožavatelja

Vrhunac objave, koji je izazvao najviše smijeha i komentara, bila je Ninina duhovita i simpatična "bračna ponuda" upućena pjevaču. "Bruno Mars oženi me, oženi mee, oženi meee!!", napisala je pjevačica, dodavši u šali: "Kažu da ako to ponovim dovoljno puta da će me svemir čuti".

Ova je gesta oduševila njezine pratitelje, koji su se pridružili zabavi u komentarima. "Tko pjeva na svadbi?", našalio se jedan korisnik, dok su drugi hvalili njezinu nevjerojatnu energiju: "Žena pleše, svi okolo stoje. Bravo ženo!". Jedan od komentara čak je predložio sljedeći korak za našu pjevačicu: "Ništa, dogodine na Vembliju koncert Nina Badrić Unplugged".

 

Nina BadrićZvijezdaBruno MarsKoncert
komentara
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