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NEVJEROJATAN PUT /

Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde

Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
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Foto: Luka Čop

Naša poznata pjevačica otkrila je kakav je poduhvat poduzela u samo jednom danu kako bi uživala u nastupu svjetske zvijezde

22.7.2026.
22:48
Hot.hr
Luka Čop
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Hrvatska glazbena diva Nina Badrić (54) pokazala je što znači biti istinski obožavatelj i koliko je daleko spremna ići zbog glazbe koju voli. U objavama na društvenim mrežama podijelila je detalje svog putovanja koje je započelo u ranim jutarnjim satima na jednom hrvatskom otoku, a završilo navečer u Londonu, pred pozornicom jedne od najvećih svjetskih zvijezda. 

 

Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Foto: Instagram/Screenshot

Od otoka do Wembleyja

U kratkom videu, Nina Badrić s osmijehom opisuje cijelu situaciju. Putovanje je, kako kaže, započelo prije svitanja, a uključivalo je nekoliko različitih prijevoznih sredstava i veliku dozu entuzijazma.

“Samo kreneš u pola šest ujutro s otoka da bi ulovio katamaran, da bi ulovio avion, da bi ulovio taxi, da bi se presvukao, da ideš na Wembley, da bi išao na jednog jedinog Brunu Marsa. To je ljubav”, ispričala je pjevačica u videu, sažimajući u nekoliko rečenica napor koji stoji iza odlaska na veliki koncert u inozemstvu. 

 

Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Foto: Instagram/Screenshot

Šetnja Londonom

Oduševila je fanove i fotografijama na kojima pozira u Londonu. Na njima se vidi kako Nina opušteno šeće ulicom Duke Street, lokacijom u središtu Londona, dok u pozadini prolaze prepoznatljivi crveni gradski autobusi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nina Badrić (@badrich)

 

Njezino elegantno izdanje nije promaklo ni obožavateljima, ali ni poznatim kolegicama. Ispod objave zaredali su se komplimenti, a među njima se ističe i onaj voditeljice Barbare Kolar (56), koja je izrazila divljenje glazbenoj ikoni.

 

Nina BadrićLondonBruno Mars
komentara
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