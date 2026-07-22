Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde

Hrvatska glazbena diva Nina Badrić (54) pokazala je što znači biti istinski obožavatelj i koliko je daleko spremna ići zbog glazbe koju voli. U objavama na društvenim mrežama podijelila je detalje svog putovanja koje je započelo u ranim jutarnjim satima na jednom hrvatskom otoku, a završilo navečer u Londonu, pred pozornicom jedne od najvećih svjetskih zvijezda.

Foto: Instagram/Screenshot

Od otoka do Wembleyja

U kratkom videu, Nina Badrić s osmijehom opisuje cijelu situaciju. Putovanje je, kako kaže, započelo prije svitanja, a uključivalo je nekoliko različitih prijevoznih sredstava i veliku dozu entuzijazma.

“Samo kreneš u pola šest ujutro s otoka da bi ulovio katamaran, da bi ulovio avion, da bi ulovio taxi, da bi se presvukao, da ideš na Wembley, da bi išao na jednog jedinog Brunu Marsa. To je ljubav”, ispričala je pjevačica u videu, sažimajući u nekoliko rečenica napor koji stoji iza odlaska na veliki koncert u inozemstvu.

Foto: Instagram/Screenshot

Šetnja Londonom

Oduševila je fanove i fotografijama na kojima pozira u Londonu. Na njima se vidi kako Nina opušteno šeće ulicom Duke Street, lokacijom u središtu Londona, dok u pozadini prolaze prepoznatljivi crveni gradski autobusi.

Njezino elegantno izdanje nije promaklo ni obožavateljima, ali ni poznatim kolegicama. Ispod objave zaredali su se komplimenti, a među njima se ističe i onaj voditeljice Barbare Kolar (56), koja je izrazila divljenje glazbenoj ikoni.