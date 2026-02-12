Barbara Kolar zablistala na Dori u haljini s posebnim detaljem koji je svima zapeo za oko
Prva polufinalna večer donijela je niz zapaženih modnih trenutaka na pozornici
Prva polufinalna večer Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, osim natjecateljskih nastupa obilježena je i zapaženim modnim kombinacijama voditeljica koje su se pojavile na pozornici u elegantnim i efektno osmišljenim izdanjima.
Elegantna bijela haljina s motivom Dore
Barbara Kolar, hrvatska televizijska i radijska voditeljica, zablistala je u Zagrebu u upečatljivoj bijeloj haljini sirena kroja. Posebnu pozornost privukao je gornji dio haljine oblikovan poput skulpture Dore, čime je njezin styling dobio simboličnu poveznicu s glazbenim natjecanjem. Kosu je podignula u elegantnu punđu, a izgled je upotpunila srebrnim visećim naušnicama koje su dodatno naglasile profinjen dojam.
Njezine modne kombinacije bile su među najzapaženijima i prošle godine u Opatiji, a ni ovogodišnje izdanje natjecanja nije prošlo bez pozitivnih reakcija publike i gledatelja.
Kontrastna elegancija Ive Šulentić
Iva Šulentić, hrvatska televizijska voditeljica, prvu je večer Dore vodila u crnoj sako-haljini ukrašenoj šljokicama. Donji dio haljine bio je dekoriran bijelim perjem, što je stvorilo snažan vizualni kontrast i dodatno naglasilo svečani karakter izdanja. Kombinaciju je zaokružila crnim visokim potpeticama koje su upotpunile cjelokupan styling.
Barbara Kolar i Iva Šulentić tijekom tri večeri Dore promijenit će ukupno četiri modne kombinacije, a već je prvo polufinale pokazalo kako voditeljice pridaju veliku pozornost vizualnom dojmu jednako kao i samom programu.
