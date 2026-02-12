Barbara Kolar zablistala na Dori u haljini s posebnim detaljem koji je svima zapeo za oko

Prva polufinalna večer Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, osim natjecateljskih nastupa obilježena je i zapaženim modnim kombinacijama voditeljica koje su se pojavile na pozornici u elegantnim i efektno osmišljenim izdanjima.

Elegantna bijela haljina s motivom Dore

Barbara Kolar, hrvatska televizijska i radijska voditeljica, zablistala je u Zagrebu u upečatljivoj bijeloj haljini sirena kroja. Posebnu pozornost privukao je gornji dio haljine oblikovan poput skulpture Dore, čime je njezin styling dobio simboličnu poveznicu s glazbenim natjecanjem. Kosu je podignula u elegantnu punđu, a izgled je upotpunila srebrnim visećim naušnicama koje su dodatno naglasile profinjen dojam.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Njezine modne kombinacije bile su među najzapaženijima i prošle godine u Opatiji, a ni ovogodišnje izdanje natjecanja nije prošlo bez pozitivnih reakcija publike i gledatelja.

Kontrastna elegancija Ive Šulentić

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Iva Šulentić, hrvatska televizijska voditeljica, prvu je večer Dore vodila u crnoj sako-haljini ukrašenoj šljokicama. Donji dio haljine bio je dekoriran bijelim perjem, što je stvorilo snažan vizualni kontrast i dodatno naglasilo svečani karakter izdanja. Kombinaciju je zaokružila crnim visokim potpeticama koje su upotpunile cjelokupan styling.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Barbara Kolar i Iva Šulentić tijekom tri večeri Dore promijenit će ukupno četiri modne kombinacije, a već je prvo polufinale pokazalo kako voditeljice pridaju veliku pozornost vizualnom dojmu jednako kao i samom programu.

POGLEDAJTE VIDEO:Martinjak uoči spektakularne borbe u Londonu: 'Jako ću ga ozlijediti'