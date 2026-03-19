Šok u Formuli 1: Legenda sporta i šef momčadi odstupa s ključne pozicije!

Kuhalo se prije početka sezone u Aston Martinu. Potpisan je ugovor s Hondom, a konačno je stigao i Adrian Newey, velikan izgradnje bolida u Formuli 1. Na papiru je sve izgledalo savršeno, „El plan“ je bio spreman za napad na novu titulu. No, na početku sezone vidjeli smo veliki fijasko. Adrian Newey, osim što je glavni dizajner bolida, postao je i prvi čovjek tima, tzv. šef momčadi ili „team principal“, kako bi rekli stručnjaci.

Sada, kako javlja Motorsport, situacija je takva da je Adrian Newey odstupio s te pozicije. U intervjuu s našim komentatorom Ivicom Blažičkom komentirali smo prije početka sezone kako će se velikan snaći u novoj ulozi, a već nakon dvije utrke dobili smo odgovor – Newey je jasno pokazao da za poziciju šefa tima nije bio spreman niti dovoljno sposoban.

Kako navodi Motorsport, Adrian Newey će se povući s funkcije team principala Aston Martina i na njegovu će poziciju doći trenutni šef Audija, Jonathan Wheatley. Razlog povlačenja je usmjerenost isključivo na tehnička pitanja, jer Aston Martin je imao vrlo loš početak sezone 2026. Problemi s pogonskim jedinicama u suradnji s novim partnerom Hondom znače da AMR26, dizajniran od Neweya, trenutno ne može završiti cijelu utrku.

Jonathan Wheatley radi u Audiju od prošlog svibnja, surađujući s izvršnim direktorom Mattiom Binottom, a sada će se nakon samo 10 mjeseci vratiti u Englesku. Tajming prijelaza ovisi o njegovom ugovoru s Audijem. Aston Martinov kampus u Silverstoneu nalazi se samo 32 kilometra od Red Bullovog F1 sjedišta, gdje je Wheatley proveo 20 godina karijere. Ova prilika dolazi u vrlo zahtjevnom trenutku za Aston Martin, stvari ne mogu biti mnogo gore.

U Audiju je Wheatley uživao određenu autonomiju, izravno odgovarajući upravnom odboru, dok je suživot s Binottom ograničavao fleksibilnost koju obično pruža uloga team principala. Postoji mogućnost da je sam Newey podržao, ako ne i predložio, Wheatleya vlasniku Lawrenceu Strollu, budući da su zajedno radili dva desetljeća u Red Bullu. Promocija Adriana Neweya na mjesto šefa tima najavljena je prije samo četiri mjeseca, a stupila je na snagu 2026., no trenutna kriza dodatno je otežala njegovu poziciju.

Odlaskom Neweya završava kratko, ali vrlo intenzivno razdoblje njegovog vođenja tima, a Aston Martin sada ulazi u novu fazu pokušaja oporavka i stabilizacije za ostatak sezone.

