Aston Martin je u velikim problemima: Projekt iz snova postao noćna mora, vozači bez optimizma

Nije tajna da se situacija u Aston Martinu sve više približava neodrživoj razini. Projekt u koji su mnogi polagali velike nade trebao je biti prekretnica, prilika za potpuni zaokret i napad na sam vrh Formule 1.

Uz niz zvučnih imena, s Adrianom Neweyjem kao središnjom figurom, tvorničko partnerstvo s Hondom te iskustvo Fernanda Alonsa, očekivanja su bila ogromna. Ipak, ono što je trebalo biti priča o uspjehu pretvorilo se u razočaranje, a projekt već sada nosi etiketu jednog od većih promašaja modernog doba. Utrke u Australiji i Kini samo su dodatno razotkrile njegove slabosti.

Kako navodi Marca, statistika dodatno potvrđuje zabrinjavajuću sliku. Usporedbe s Hondinim projektom s McLarenom iz 2015. godine, koji je često bio predmet kritika, ne idu u korist Aston Martina. Tada je japanski proizvođač uspio odvoziti više krugova nego aktualni AMR26 ukupno 118, naspram 105 krugova koje je odradio bolid iz Silverstonea.

Takav manjak kilometraže u uvodnim utrkama nije zabilježen još od 2011., kada je Williams uspio skupiti tek 87 krugova u prve dvije utrke. Iako se momčad može nadati promjenama kroz regulative koje bi omogućile napredak, jasno je da rješenja neće doći preko noći.

Ključno pitanje sada je kada i kako napraviti iskorak. Odgovor uvelike ovisi o Hondi, jer šasija pokazuje određeni potencijal i nastavlja se razvijati do svojih granica. No, pogonska jedinica predstavlja glavni izvor problema. Trenutačno je sposobna izdržati oko 30 krugova bez većih poteškoća, dok postojeće korekcije nisu dovoljne za završetak standardne utrke od približno 300 kilometara.

Proces oporavka bit će dugotrajan. Nakon rješavanja problema s vibracijama, Honda mora osigurati pouzdanost, a tek potom može uslijediti napredak u performansama. Fernando Alonso jasno je dao do znanja da brzog rješenja nema: momčadi će trebati tri do četiri mjeseca kako bi se pomaknula sa začelja, uz naglasak na značajan manjak snage koji postaje još izraženiji tijekom utrke.

Tehnički zaostatak i mogući uzroci

Procjene iz Aston Martina govore o zaostatku od oko 20 do 25 konjskih snaga, posebno vidljivom pri visokim okretajima. Dio tog deficita mogao bi se objasniti rješenjima koja koristi Mercedes, uključujući rad motora s višim omjerom kompresije u uvjetima visoke temperature, iako se službena mjerenja i dalje provode na sobnoj temperaturi.

Uz to, važnu ulogu ima i Petronasovo gorivo koje povećava energetsku učinkovitost izgaranja, a u kombinaciji s većim turbopunjačem omogućuje veću vršnu snagu. Time se postiže i učinkovitije punjenje baterije na ravninama bez značajnog gubitka maksimalne brzine.

Unatoč svemu, Aston Martin ne očekuje nagli preokret. Prema riječima glavnog inženjera Mikea Kracka, trenutni problemi poput vibracija ne uzrokuju velike vremenske gubitke, ali momčad trenutno izvlači maksimum iz postojećeg paketa.

Situacija ne ulijeva optimizam, što se osjeti i u izjavama vozača. Lance Stroll otvoreno je kritizirao stanje, dok je Alonso tijekom utrke u Kini dao do znanja koliko je momčad udaljena od konkurencije čak je zatražio da ga tim ne obavještava o zaostatku za drugim bolidima, fokusirajući se isključivo na timskog kolegu.

Frustracija unutar momčadi je očita, no unatoč svemu postoji i tračak nade. Iz Aston Martina naglašavaju kako su odnosi s Hondom čvršći nego ikad te vjeruju da će zajedničkim radom uspjeti preokrenuti negativan trend.

