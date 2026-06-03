Nova dojava o bombi u Arena Centru: 'Nastao je kaos, cijelo vrijeme se čuje upozorenje'

U zagrebački Arena Centar pristigla je nova dojava o bombi, a u tijeku je evakuacija.

Kako nam je javila naša čitateljica, brzo se stvorila gužva prema izlazu, a cijelo se vrijeme se preko zvučnika pušta upozorenje kupcima da napuste centar.

"Nastao je kaos, svi pokušavaju izaći van. Trgovine su počele spuštati vrata, a cijelo vrijeme se čuje upozorenje da što prije napustimo prostor", rekla nam je čitateljica.

Dodaje da je kaos nastao i u garaži s obzirom na to da svi pokušavaju što prije napustiti Arena Centar.

Foto: Net.hr

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su zaprimili dojavu te da je u tijeku provjera.

Oglasili se iz Arena Centra

O cijeloj su se situaciji oglasili iz Arena Centra na društvenim mrežama i poručili da je evakuacija nužna kako bi se omogućilo provođenje svih provjera.

"Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar je preventivno evakuiran kako bi se nadležnim službama omogućilo provođenje svih potrebnih provjera. Briga za sigurnost posjetitelja i zaposlenika apsolutni je prioritet Arena Centra i u ovakvim situacijama djelujemo brzo i odgovorno.

Žao nam je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su se zatekli u centru. Zahvaljujemo svima na razumijevanju i suradnji.

O svim daljnjim informacijama, uključujući ponovno otvaranje centra, pravovremeno ćemo obavještavati putem naših službenih kanala", poručili su.