FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIDEO: EVAKUIRAJU LJUDE /

Nova dojava o bombi u Arena Centru: 'Nastao je kaos, cijelo vrijeme se čuje upozorenje'

Kako nam je javila naša čitateljica brzo se stvorila gužva prema izlazu, a cijelo se vrijeme se preko zvučnika pušta upozorenje kupcima da napuste centar

3.6.2026.
17:20
Tesa Katalinić
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

U zagrebački Arena Centar pristigla je nova dojava o bombi, a u tijeku je evakuacija. 

Kako nam je javila naša čitateljica, brzo se stvorila gužva prema izlazu, a cijelo se vrijeme se preko zvučnika pušta upozorenje kupcima da napuste centar. 

"Nastao je kaos, svi pokušavaju izaći van. Trgovine su počele spuštati vrata, a cijelo vrijeme se čuje upozorenje da što prije napustimo prostor", rekla nam je čitateljica. 

Dodaje da je kaos nastao i u garaži s obzirom na to da svi pokušavaju što prije napustiti Arena Centar. 

Nova dojava o bombi u Arena Centru: 'Nastao je kaos, cijelo vrijeme se čuje upozorenje'
Foto: Net.hr

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su zaprimili dojavu te da je u tijeku provjera. 

Oglasili se iz Arena Centra

O cijeloj su se situaciji oglasili iz Arena Centra na društvenim mrežama i poručili da je evakuacija nužna kako bi se omogućilo provođenje svih provjera. 

"Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar je preventivno evakuiran kako bi se nadležnim službama omogućilo provođenje svih potrebnih provjera. Briga za sigurnost posjetitelja i zaposlenika apsolutni je prioritet Arena Centra i u ovakvim situacijama djelujemo brzo i odgovorno.

Žao nam je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su se zatekli u centru. Zahvaljujemo svima na razumijevanju i suradnji.

O svim daljnjim informacijama, uključujući ponovno otvaranje centra, pravovremeno ćemo obavještavati putem naših službenih kanala", poručili su. 

Arena CentarDojava O BombiZagrebEvakuacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike