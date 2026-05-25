Dojava o bombi odgodila sve rasprave na Županijskom sudu u Zagrebu

Na Županijskom sudu u Zagrebu stigla je dojava o bombi u ponedjeljak ujutro. Kako doznajemo, zgrada će biti evakuirana i pregledana i očekuje se da će se sve odgoditi.

U tijeku je detaljan protueksplozivni pregled zgrade. Inače, danas je Županijski sud imao zakazana dva veća ročišta.

U 9.30 sati trebalo je biti održano optužno vijeće za Kostu Kostanjevića. Očekivalo se da će se nagoditi s USKOK-om. Za 12 sati bilo je zakazano ročište u predmetu protiv Viktora Milakovića i ostalih u aferi povezanoj s drogom.

Za sada je sve odgođeno i pitanje je hoće li te rasprave danas uopće biti održane.

