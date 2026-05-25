PREGLED U TIJEKU

Dojava o bombi odgodila sve rasprave na Županijskom sudu u Zagrebu

Dojava o bombi odgodila sve rasprave na Županijskom sudu u Zagrebu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U tijeku je detaljan protueksplozivni pregled zgrade

25.5.2026.
9:28
Sanjin Strukic/PIXSELL
Na Županijskom sudu u Zagrebu stigla je dojava o bombi u ponedjeljak ujutro. Kako doznajemo, zgrada će biti evakuirana i pregledana i očekuje se da će se sve odgoditi.

U tijeku je detaljan protueksplozivni pregled zgrade. Inače, danas je Županijski sud imao zakazana dva veća ročišta.

U 9.30 sati trebalo je biti održano optužno vijeće za Kostu Kostanjevića. Očekivalo se da će se nagoditi s USKOK-om. Za 12 sati bilo je zakazano ročište u predmetu protiv Viktora Milakovića i ostalih u aferi povezanoj s drogom.  

Za sada je sve odgođeno i pitanje je hoće li te rasprave danas uopće biti održane.

Uskoro više...

DojavaBomba, Županijski Sud, Zagreb, Dojava O Bombi, Kosta Kostanjević
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
