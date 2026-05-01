USKOK mladića (19) iz Ploča istražuje zbog terorizma: Slao dojave o bombama?

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, Službe terorizma, donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (2007.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela terorizma, objavili su na svojim stranicama.

Osnovano se sumnja da bi okrivljenik od 24. do 29. travnja 2026. u Pločama, radi teškog i stvarnog izazivanja bojazni i masovne panike građana, korištenjem mobitela pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela Republike Hrvatske u kojima je naveo prijetnje o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča.

S obzirom na prijeteći sadržaj e-mail poruka o aktiviranju eksplozivnih naprava i izazivanje masovnih žrtvi, panike i materijalne štete, izvršena je evakuacija naznačenih škola i vrtića te protueksplozivni pregled objekata od strane nadležnih policijskih službi što je izazvalo uznemirenje i strah djece, zaposlenika kao i uznemirenje javnosti.

Nakon ispitivanja okrivljenika i donošenja rješenja o provođenju istrage USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, napisali su.

