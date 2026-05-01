Uhićenim mladićima se ne piše dobro? 'Želimo poslati jasnu poruku, bez obzira o kome se radi'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio u petak kako se u ovom trenutku ne može znati hoće li biti novih uhićenja povezanih sa slučajem maloljetnika koji su slali prijeteće elektronske poruke o postavljenim eksplozivnim napravama.

"U ovom trenutku to ne možemo znati, još traje ispitivanje treće osobe, mlađeg punoljetnika, kod istražnog suca u Splitu", rekao je. Jesu li privedeni na ispitivanju priznali nedjela, nije otkrio. "To je dio postupka za koji policija nije nadležna", kazao je i dodao da uhićenjima posao policije ne staje.

Kazao je i kako će se 'najvjerojatnije podnijeti i podnijele su se kaznene prijave za vrlo ozbiljno kazneno djelo terorizma'.

'Nije bitno jesu li u pitanju maloljetne ili punoljetne osobe'

"Tu je stav institucija jasan, želimo poslati jasnu poruku opće prevencije, a to je da se ne 'kuraži' (ohrabruje) te ljude da izazivaju ovakva kaznena djela, jer tu ćemo biti strogi, bez obzira o kome se radi, jesu li u pitanju maloljetne ili punoljetne osobe", poručio je Božinović.

Dodao je i kako hrvatski građani zaslužuju živjeti u sigurnosti, a 'mi smo tu da tu sigurnost štitimo'.

Ministar je novinarima rekao i kako 'u ovom trenutku' nema precizan odgovor na pitanje jesu li sve dojave o bombama povezane s njima ili ima neka nerazjašnjena.

"Precizan odgovor u ovom trenutku nemam, ali u nekom posrednom smislu bi se barem neke od njih mogli dovesti u svezu s tim. To ćemo morati razjasniti daljnjim istražnim radnjama. Ono što očekujemo, a bilo bi dobro za sve njih, da što više toga podijele sa istražnim tijelima", kazao je.

'Digitalni otisci mogu nestati u trenutku'

Pohvalio je rad svih sastavnica policije u tom slučaju, upravu Kriminalističke policije, te naglasio da su i jedinice temeljne i protueksplozijske jedinice ovih dana imale ogroman pritisak, s obzirom na brojnost dojava, odnosno činjenicu da više od 750 objekata dobilo prijeteće mejlove.

"Ono što je dobro napravljeno je da su se službenici maksimalno angažirali, zbog ozbiljnosti situacije, zbog činjenice da se veliki broj građana, djece, roditelja, institucija se željelo zastrašiti", kazao je Božinović i pohvalio 'razinu zrelosti' i medija i institucija i javnosti.

"Kriminalističko istraživanje se nastavlja, sad je malo jednostavnije kad imamo konkretne osumnjičenike, u ovom trenutku ne mogu reći hoće li to dovesti do nekih novih saznanja", izjavio je.

Naglasio je i kako se radi o novoj vrsti kriminaliteta, čija je specifičnost da u fazi izvida gotovo da nema svjedoka, nekakvih fizičkih tragova, sve se zbiva u digitalnom prostoru.

"Zato je ovo istraživanje bilo vrlo izazovno, kompleksno. I tu su odgovori bili šturi, jer činjenica je da se radi o digitalnim otiscima koji mogu u trenutku nestati", kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO Mladi koji su slali dojave o bombama osumnjičeni za terorizam: Troje uhićenih, jedan je punoljetan