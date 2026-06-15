Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio

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NOVO POGLAVLJE U KARIJERI /

Voditelj Petar Pereža danas je ispisao novo poglavlje svoje televizijske karijere - debitirao je pred gledateljima RTL-a i prvi put vodio emisiju RTL Danas.

U premijernom izdanju pridružila mu se kolegica Ivana Brkić Tomljenović.

Prvo zajedničko vođenje informativne emisije prošlo je besprijekorno - profesionalno, opušteno i uigrano, a Petar je svoj veliki debi odradio s puno samopouzdanja.

Posebno emotivan trenutak dogodio se na samom kraju emisije. Ivana je svog novog kolegu srdačno zagrlila i čestitala mu na uspješnom prvom izdanju RTL-a Danas, čime je zaokružila njegov prvi veliki dan na novoj televizijskoj adresi.

Kako je izgledao dirljiv trenutak na kraju emisije, pogledajte u videu.