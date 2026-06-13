Molitva, reket na lančiću i beauty trikovi koje je naučila baka: Zašto RTL-ova zvijezda ne kupuje online?

Uvijek nasmijana, besprijekorno dotjerana i profesionalna pred kamerama, RTL-ova televizijska novinarka i voditeljica Donna Diana Prćić jedna je od onih osoba koje plijene pažnju gdje god se pojave. Dugogodišnja reporterka informativnog programa RTL-a, a danas voditeljica RTL Sporta, osvojila je gledatelje svojom neposrednošću, šarmom i energijom kojom zrači i na malim ekranima i izvan njih.

Foto: Privatna arhiva

Iza televizijskog glamura krije se žena koja uživa u jednostavnim ritualima, ne komplicira s beauty rutinama, obožava tenis, putovanja i druženja s najbližima, a sreću pronalazi u malim svakodnevnim trenucima.

U razgovoru nam je otkrila bez čega ne započinje dan, koji beauty proizvod uvijek nosi sa sobom, zašto se vraća prirodnoj boji kose, što nikada ne odbija na tanjuru, ali i kako uspijeva pronaći balans uz dinamičan posao koji svakodnevno nosi brojne izazove.

Foto: Privatna arhiva

Imate li neku jutarnju ili večernju rutinu njege bez koje teško započinjete ili završavate dan?

Nisam baš jutarnji tip, još uvijek, ali osjećam da ću to jednom postati. Ipak, imam svoje rituale čim ustanem. Jade roller za lice dobila sam prije nekoliko godina od prijateljice za rođendan i od tada ga koristim svaki dan. Nakon umivanja pustim glazbu i „rolam“ deset minuta svaki dan. Svaka preporuka!

Koliko vam ujutro treba da se našminkate i postoji li neki proizvod bez kojeg ne izlazite iz kuće?

Pet minuta. Malo maskare i olovke za oči. Uvijek sa sobom imam ruž. Neka se nađe za svaki slučaj, bilo za neku prigodu nakon posla ili javljanje uživo.

Svaki dan vas vidimo maksimalno sređenu i dotjeranu na malim ekranima. Koliko vam je i privatno bitna šminka?

Dok me na poslu mađioničarke s kistom, Kristina i Mihaela, sređuju i maze, privatno, primjerice, nikada ne stavljam puder. Volim biti bez šminke što je više moguće, ali kada su u pitanju svečane prigode i kada se treba srediti – kad je bal, neka je i jači make-up.

Foto: Privatna arhiva

Postoje li make-up proizvodi kojima se uvijek vraćate, bez obzira na trendove?

Ima jedan ruž koji me osvojio i za sada samo taj kupujem. Potrošim, ponovno kupim isti, istu nijansu.

Što je uvijek u vašoj kozmetičkoj torbici? Koji proizvod trenutačno obožavate i ne možete bez njega?

Trenutačno sam napravila pauzu od seruma za lice koji sam svakodnevno nanosila. Sada koristim samo malo hidratantne kreme s vitaminom C i lagani SPF.

Volite li odlaziti na beauty tretmane i postoji li neki kojem ste posebno vjerni?

Čupanje i bojanje obrva, a onda sam mirna mjesec dana. Nikad nisam išla na neke posebne beauty tretmane, iako u budućnosti, zašto ne. Za sada je sve u kućnoj radinosti.

Foto: Privatna arhiva

Koji je najskuplji beauty proizvod koji ste kupili i je li opravdao očekivanja?

Najviše novca dala sam na skincare, odnosno na noćne kreme i serume za lice. Mislila sam da je sve to marketinški trik, ali kod nekih proizvoda cijena je itekako opravdana. U ovom slučaju bilo je upravo tako.

Imate li neki kućni trik za njegu kože ili kose koji vam je prenijela mama ili baka?

Od bake sam naučila njegovati ruke limunom. Malo limunova soka, šećera i maslinova ulja. Ne volim mazati kreme za ruke, a ovako mi se ruke lijepo osvježe.

Foto: Privatna arhiva

Koliko pažnje posvećujete kosi i frizuri?

Puno. Ništa bez uredne kose. Dugo sam bila blajhana plava, a sada se polako vraćam prirodnoj boji, prema smeđoj. Za to su zadužene Dijana i cure u Frizerskom salonu Atelier u srcu grada. Oduvijek volim ići na fen-frizure. Kad vam je frizerka ujedno i prijateljica, kao što je meni Martina Tupek, vrijeme provedeno u njezinu salonu na Poljanicama čista je sreća. I tako već gotovo desetljeće.

Kakav je vaš odnos prema prehrani – jedete li intuitivno ili se držite određenih pravila?

Ne držim se slijepo pravila kao što sam znala u nekim razdobljima života. Danas pojedem ono što mi se jede, ali najvažnije mi je da ne pretjerujem.

Foto: Privatna arhiva

Kako izgleda vaš idealan doručak – nešto konkretno ili ste više jutarnji 'samo kava' tip?

Ništa bez doručka. Idealno mi je na tanjuru imati jaja na oko, puno svježeg, ali i kuhanog povrća, topli kruh uz maslinovo ulje i sok od naranče. Naravno, nije tako svaki dan. Volim otići u pekarnicu. Samo mi dajte tople kiflice i kroasane! Nisam ovisna o kavi, ali je rado popijem tijekom dana.

Postoji li jelo ili namirnica kojoj jednostavno ne možete reći „ne“?

Sarme. Masline. Sladoled.

Kako biste opisali svoj stil izvan televizije i postoji li u vašem ormaru komad odjeće u kojem se uvijek osjećate najbolje?

Sportska elegancija. Dobar par traperica, ali i mala crna haljina.

Foto: Privatna arhiva

Jeste li impulzivni kupac ili prije svake kupnje dobro promislite?

Prilično sam ekonomična po tom pitanju. Gotovo ništa ne kupujem online pa ne dolazim u iskušenje na taj način, a kad odem u shopping centar, kupim ono što mi u tom trenutku treba.

Koji je najbolji modni savjet koji ste dobili tijekom karijere?

Manje je više.

Koliko vam u prosjeku treba vremena da se spremite za izlazak ili važan događaj?

Mogu se spremiti vrlo brzo, ali ako imam vremena, volim si dati oduška.

Foto: Privatna arhiva

Jeste li više ljubiteljica srebra, zlata ili trendi kombinacije različitih metala?

Team zlato!

Postoji li komad nakita koji vam je posebno emotivno važan?

Da, nosim lančić s privjeskom u obliku teniskog reketa.

S obzirom na zahtjevan posao, kako punite baterije?

S najdražim ljudima u svom životu, obitelji i prijateljima. Putovanjima, samo da ih je što više. I treningom, tenisom i teretanom.

Foto: Privatna arhiva

Imate li svoje male rituale za energiju i balans?

Molitva. Izražavanje zahvalnosti ujutro ili prije spavanja. Vježbe disanja. Pisanje. Čitanje knjiga. Puno šetnje.

Znamo da ste velika ljubiteljica tenisa, u kojem ste vrlo dobri. Osvajate i prijateljske turnire.

Volim provoditi vrijeme na terenima na Maloj Šalati u Zagrebu, gdje imam sjajnu ekipu s kojom igram i ligu, a tu i tamo sudjelujem i na turnirima. Trenutačno se pripremamo za sljedeći.

Foto: Privatna arhiva

Koliko je svakodnevna fizička aktivnost važna?

Jako važna. Ne gledam na nju samo kao na nešto što je dobro za fizički izgled, nego prvenstveno za mentalno zdravlje i osjećaj zadovoljstva. Nakon treninga uvijek imam više energije, bolje sam raspoložena i lakše se nosim sa svim obvezama koje donosi dan. Zato se trudim biti aktivna što češće, bilo da je riječ o tenisu, teretani ili jednostavno dugoj šetnji.