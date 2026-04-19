Ljepota i njega iza kulisa RTL-ovih kamera: Ivana Ivanda Rožić progovorila o svojoj beauty rutini

U svijetu televizije, gdje su kamere stalno uperene u reportere, a svaki izlazak pred gledatelje nosi određenu dozu odgovornosti, izgled nije samo pitanje estetike, već i dio profesionalnog dojma. Dinamičan tempo, rad na terenu i nepredvidive situacije čine ovaj posao zahtjevnim, ali i izuzetno uzbudljivim i vidljivim, zbog čega je važno ostaviti dobar dojam.

U razgovoru s reporterkom RTL-a Danas i voditeljicom podcasta Net.hr-a Offline, Ivanom Ivandom Rožić dotaknuli smo se teme ljepote i njege, ali i toga koliko šminka i briga o izgledu nadilaze privatne navike te postaju sastavni dio profesionalnog identiteta. Otkrila nam je kako izgleda njezina svakodnevna beauty rutina, koliko se razlikuje televizijska od privatne šminke, ali i koliko joj je važno osjećati se dobro u vlastitoj koži – bez obzira na to je li pred kamerama ili izvan njih.

Foto: Privatni album

Svaki dan vas vidimo maksimalno sređenu na malim ekranima... Koliko vam je i privatno bitna šminka?

Kao i većina žena, obožavam šminku. Ona mi je, uz ovaj naš ponekad ludi tempo, pravi mali osobni gušt. No, ne samo to. Na malim ekranima ona je i dio posla, ali i profesionalnog dojma. Uostalom, s obzirom na to da svaki dan nisam samo u redakciji već i među ljudima, važno mi je kako izgledam, jer na snimanjima ne predstavljam samo sebe već i televiziju za koju radim. E sad jedino varira koliko sam ''sređena'' – nekad je to full make-up, a nekad samo osmijeh i dobra energija. No, šminka je uvijek tu.

Kako izgleda proces šminkanja za televizijsku šminku? Koliko traje i o kakvoj je šminki riječ?

Proces šminkanja kod nas reportera je različit, jer ovisi koliko imamo vremena. Ponekad vizažisticama uletimo u posljednjem trenutku. Ja često znam doći i reći našim vizažisticama Kiki ili Mihi - "žurim na live, molim te me samo nabrzinu sredite da se ne vidi da sam umorna". Najdraže mi je kad imam vremena i kada mogu lijepo sjesti u tu fotelju za šminkanje i opustiti se dok me cure sređuju. Cure već znaju da ja najviše volim da mi naglase oči i da ne volim nikakve crvenkaste tonove. Oči moraju biti jače naglašene i obavezno zemljani tonovi. Što tamnije oko očiju, to se bolje osjećam. Kad nemam našminkane oči, izgledam kao da mi nije dobro ha-ha. Televizijska šminka je znatno jača. Puno je se više stavlja. Ponekad kad se pogledam u ogledalo mislim da su pretjerale i da sam previše našminkana, al onda kad se vidim na televiziji mnogo puta to uopće ne izgleda tako, već kao da imam nešto sitno na sebi. Što se tiče trajanja - traje cijeli dan. Najdraže mi je kada me ujutro znaju za neke stvari našminkati pa sam cijeli dan takva, a najveća ''tragedija'' je da me odlično našminkaju, onda nakon javljanja uživo najčešće idem kući pa si pomislim: "Boze dragi, šteta ove šminke, tako sam lijepo našminkana, a ja idem kući".

Koliko se ona razlikuje od vaše privatne šminke?

Razlika je velika. Prvenstveno jer se ja ne znam tako našminkati. Koliko god se trudila, ne ide mi nikako. One to baš profesionalno i stručno srede. Privatno ne stavljam toliko puno pudera i sjenila na oči koje inače jako volim.

Koliko vam ujutro treba da se našminkate i što sve koristite?

Ujutro mi treba 15 do maksimalno 20 minuta da se našminkam. Nikad nisam otišla na posao bez šminke. Prvo korektor jer imam grozne podočnjake. Puder, obično dermatološki jer ne zatvara pore. No, u posljednje vrijeme koristim lagani tekući puder, rumenilo (obavezno roskaste nijanse), maskara i neki ne baš tako jaki ruž. Više neka nude varijanta.

Kako popravljate šminku u live prijenosima, kada vam ne pomažu televizijske make-up artistice?

Kad naše Kiki i Miha to zabetoniraju, tu ne treba popravljanja prije javljanja uživo. Jedino ako imamo stalna javljanja uživo za vrijeme izbornog dana ili nekih breaking newsa, kada smo cijeli dan u programu i liveovima - onda nam cure znaju dati mali puder u kamenu da popravimo make up jer je ustvari najvažnije spriječiti sjaj s lica koji se jako vidi na kameri ako se ne popravi.

Što je uvijek u vašoj kozmetičkoj torbici? Koji proizvod trenutačno obožavate i ne možete bez njega?

Labelo i neki ruž uvijek su uz mene. Bolje se osjećam kad su mi pri ruci. Tako da to uvijek imam.

Kakva je vaša skin care rutina? Razlikuje li se jutarnja od večernje?

U zadnje vrijeme jako volim korejske proizvode. A moj najveći problem je sto moram isprobati sve što izađe na tržištu. Ujutro uglavnom stavljam korejski serum, laganu hidratantnu kremu i na to obavezno spf 50 jer mi je koža jako osjetljivo, jako brzo potamnim, ali imam problem s hiperpigmentacijom. Onda na to sve ide šminka. Navečer temeljito skidanje šminke. Nikad u životu mi se nije dogodilo da legnem sa šminkom u krevet. I kad sam najumornija, uvijek ju skinem. I onda još operem lice s tonikom i mlijekom za čišćenje. Na čisto lice ide noćni serum i onda krema s retinoidom.

Nedavno ste ugradili ekstenzije, kako je došlo do te odluke? Kakve su bile reakcije okoline?

Obožavam ekstenzije. Jako mi je stalo do kose. I da je uvijek čista i uredna. Patim na kosu cijeli život. To je ono što svatko prvo vidi. Ekstenzije sam dugo htjela. Prvi put ugradila sam ih kod prijateljice u njenom salonu i bile su odlične. Nakon šest mjeseci te ekstenzije skinuo mi je valjda najpoznatiji frizer u gradu Božo i odmah postavio nove. Reakcije okoline su bile odlične. Odmah su svi primijetili promjenu, iako moram priznati neki ne znaju što se dogodilo, a vide promjenu pa samo kažu "wow, kako ti je kosa narasla". Većini kažem da su ekstenzije, kad mi se ne da objašnjavati, samo se nasmijem i kažem "hvala".

Kako njegujete kosu? U koji proizvod se kunete?

Sva sreća, odmah do moje zgrade je frizerski salon u kojem se cijela moja obitelj šiša i frizira. Naša Marija ima super pristojne cijene, a moj sin Gabrijel se toliko na nju naviknuo da misli da se sve frizerke zovu Marija. Kad god stignem i imam vremena idem kod svoje Ružice na head spa, kako je to tek dobro. Prvi put sam to otkrila u Kini i zaljubila se. Jednom tjedno obično idem na frizuru. Sva sreća, kosa mi se ne masti puno, pa prepuštam kosu struci. Često sam kod frizera, a jednom mjesečno obavezno bojim izrast. I to isključivo samo izrast, da ne oštećujem cijelu kosu. Svi misle da imam pramenove, nemam. I nekad me toliko nerviraju ta pitanja - da, kažem, da imam. Jednostavno nemam volje objašnjavati da stvarno nemam.

