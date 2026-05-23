Kakva je Maja Oštro Flis iza kamera? Obožava tajice i ima beauty naviku zbog koje je svi zezaju

Gledatelji je godinama gledaju u najrazličitijim situacijama - od sportskih arena i velikih rukometnih prvenstava do javljanja uživo s važnih svjetskih događaja i kraljevskih ceremonija. RTL-ovu reporterku Maju Oštro Flis mnogi najviše povezuju upravo s emisijom Vrijeme je za rukomet, u kojoj je postala jedno od zaštitnih lica velikih sportskih natjecanja. Uvijek djeluje besprijekorno sređeno, čak i kada radi pod pritiskom, na putovanjima ili nakon neprospavanih noći. Iako je gledatelji gotovo svakodnevno viđaju dotjeranu pred kamerama, privatno njeguje puno jednostavniji i opušteniji stil.

U razgovoru za Net.hr otkrila je koliko joj je važna skincare rutina, bez kojih proizvoda ne može, zašto obožava korejsku kozmetiku, ali i kako izgleda njezina priprema prije uključenja uživo. Dotaknuli smo se i mode, omiljenog nakita, beauty tretmana te načina na koji balansira dinamičan posao i privatni život.

Svaki dan vas gledamo besprijekorno sređenu na televiziji, čak i kada ste na terenu ili u live javljanjima. Koliko vam je privatno važan beauty segment?

Privatno se vrlo malo šminkam s obzirom na to da sam često dosta našminkana zbog posla. Tako da, kad ne radim, vrlo često sam bez make-upa. Samo sam posvećena dobroj skincare rutini.

Kako izgleda priprema prije uključenja uživo? Imate li neki mali ritual ili trik koji vam daje dodatnu dozu samopouzdanja?

Nemam nekih rituala. Pokušam malo provježbati, iako često sve bude nabrzinu pa samo stanem u kadar i krene javljanje. Uvijek se malo prepudram jer imam tendenciju stvarno se zasjajiti, pa na to pripazim.

Postoji li beauty savjet ili trik koji ste kroz godine rada pred kamerama naučili od profesionalnih vizažista?

Ne znam za druge, ali uvijek prije šminkanja stavim kremu, pogotovo oko očiju. A kada sam na putovanjima i terenima, gdje se sama šminkam, naučila sam da je manje šminke uvijek bolja opcija.

Imate li tri make-up proizvoda kojima se uvijek vraćate, bez obzira na trendove?

Da, dobar korektor mi je najvažniji s obzirom na to da uvijek imam podočnjake. Stalno ih mažem, lijepim eye patcheve, već su me svi počeli zezati zbog toga. Drugo, dobar puder u kamenu i ruž - bilo kakav, volim i živahnije boje.

Dinamičan posao, česta putovanja i manjak sna sigurno ostavljaju trag na koži. Kako izgleda vaša njega lica i što nikada ne preskačete?

Baš sam posvećena skincareu, sada više nego ikad. Klasika - dvostruko čišćenje, nakon toga toner, pa dobar serum ili vitamin C, peptidna krema i za kraj SPF. Često koristim korejsku kozmetiku i stvarno volim njihove proizvode, pa kad nađem nešto što mi odgovara - ne mijenjam.

Volite li odlaziti na beauty tretmane i postoji li neki kojem ste posebno vjerni?

Uvijek se iznenadim koliko malo puta sam bila na takvim tretmanima. Toliko ih je danas na tržištu da ponekad ni sama ne znam što bih odabrala i što se sve nudi. Povremeno odem na Hydrafacial ili na čišćenje lica svakih toliko.

Koliko vam je važna fizička aktivnost i koji oblik rekreacije najčešće birate kada se želite opustiti i napuniti baterije?

Važna mi je, iako nisam toliko aktivna koliko bih voljela. Klasika - bicikl i hodanje, a odnedavno idem i na pilates reformer pa ćemo vidjeti koliko će mi se svidjeti.

Nakit često zna podići cijeli look. Jeste li više ljubiteljica srebra, zlata ili trendi kombinacije različitih metala? Postoji li komad nakita koji vam je posebno emotivno važan?

Uvijek i zauvijek - isključivo zlato ili pozlaćena bižuterija. Nikad me nećete vidjeti sa srebrnim nakitom.

Koje stvari vam se uvijek nalaze u torbi, bez obzira na to jeste li na snimanju, putovanju ili privatno?

Balzam za usne, kapi za ovlaživanje očiju, i sunčane naočale.

Kako biste opisali svoj stil izvan televizije i postoji li u vašem ormaru komad odjeće u kojem se uvijek osjećate najbolje?

Ležeran, s daškom sportskog štiha. Obožavam tajice i dobre trenirke - to najčešće nosim kad ne radim.