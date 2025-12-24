FREEMAIL
'ŠTO MANJE STRESA' /

RTL-ova reporterka Maja Oštro Flis o Božiću, obitelji i malim ritualima

RTL-ova reporterka Maja Oštro Flis o Božiću, obitelji i malim ritualima
Foto: RTL

U blagdanskom razgovoru otkriva kako izgleda njezino idealno božićno jutro, koje je tradicije vežu uz obitelj, ima li blagdanske „guilty pleasuree“ i što bi poželjela u novoj godini

24.12.2025.
22:18
Hot.hr
RTL
Blagdani su idealno vrijeme za kratko usporavanje, okretanje obitelji i malim ritualima koji nam znače najviše. Upravo tako Božić doživljava i RTL-ova novinarka i reporterka Maja Oštro Flis, koju mnogi znaju upravo iz informativne emisije RTL Danas. Tijekom godine navikla je na dinamičan tempo, terenske zadatke i aktualne teme. U blagdanskom razgovoru otkriva kako izgleda njezino idealno božićno jutro, koje je tradicije vežu uz obitelj, ima li blagdanske „guilty pleasuree“ i što bi poželjela u novoj godini.

Kako izgleda vaše idealno božićno jutro?

Prošli Božić sam radila, ove godine sam slobodna, tako da je moje idealno božićno jutro kod kuće. Druženje s obitelji i prijateljima. Pustit ću božićnu glazbu, uživati u sitnicama i jednostavno se opustiti.

Imate li blagdansku tradiciju koju ste sami uveli i koja vam posebno znači?

Nemam baš, ali unatrag par godina uvijek zaposlim sina Olivera da mi pomogne zamotati sve poklone. Nisu umotani savršeno, ali lijepo mi je da to, evo, treću godinu zaredom radimo zajedno. Kad sam u Splitu kod svojih, uvijek je veselo i glasno i tradicionalno se uživa u bakalaru.

Koji vam je najčudniji ili najsmješniji poklon koji ste ikad dobili, a da ste se ipak pristojno nasmiješili?

Iskreno, nikad nisam dobila neke baš čudne poklone. Kakav god bio, uvijek se nasmijem. Svatko se potrudi oko tih sitnica, sviđali se meni ti pokloni ili ne.

Imate li neki blagdanski ‘guilty pleasure’: hranu, seriju, običaj ili nešto što priznajete samo u prosincu?

Francuska salata. I samo francuska salata. Predoziranje u ovim blagdanskim danima i onda sam narednih 12 mjeseci mirna.

Što biste napisali Djedu Mrazu: čega želite više u 2026., a čega definitivno manje?

Stvarno bih samo zdravlja, to je najvažnije. Da smo svi zdravi i veseli. Puno smijeha želim sebi, ali i drugima. Definitivno manje živciranja i nepotrebnog stresa, to priželjkujem svesti na minimum.

 

