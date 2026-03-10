Što će biti sa SP-om? Sportski stručnjak: 'Trump je nepredvidiv, možda baci neku bombicu negdje'

Rat u Iranu nije utjecao samo na cijene goriva, preplašio je i nogometne navijače. Jer, jedan od organizatora putovanja na Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi za Direkt kaže: da otkazuju, da se boje, da otkad je počeo rat, upita više nema.

A na ulicama Meksika i ne izgleda baš kao da za 3 mjeseca tamo stižu deseci tisuća navijača.

Požari i rat na ulicama, blokade i ubojstva - ovo je Guadalajara, jedan od tri meksička grada u kojem će se igrati utakmice nogometnog prvenstva. Nakon ubojstva vođe narkokartela, val nasilja zahvatio je državu Jalisco. Situacija se u međuvremenu malo smirila, no pitanje je tko može garantirati sigurnost navijača koji će doći u Meksiko.

"Mislim da se sigurnost još uvijek ne može jamčiti u cijeloj zemlji. Zapravo, tri regije koje će biti domaćini utakmica Svjetskog prvenstva imaju velik broj nestalih osoba", rekao je Hector Flores iz Meksika.

100 tisuća naoružanih meksičkih vojnika i policajaca osiguravat će mundijal, već sada čuvaju stadione na kojima će se igrati utakmice. Sve je podređeno tome da otvaranje prvog prvenstva u čak tri države - prođe bez incidenta.

"Svi turisti iz cijelog svijeta koji dođu u Meksiko mogu biti sigurni da stižu na sigurno, mirno mjesto i da će se ovdje najbolje provesti", izjavila je predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum.

Od Meksika, preko SAD-a do Kanade

Uz 3 meksička grada, nogometaše i navijače ugostiti će 2 kanadska i te čak 11 američkih gradova.

Osim u Meksiku - veliko je pitanje kako će sve izgledati i u SAD-u. Mnogi navijači strahuju od ICE-a i najave američkih vlasti da će pregledavati objave na društvenim mrežama. Problem su i loši odnosi Trumpa s vodstvom Kanade i Meksika. Na sastancima koje održava sa šefom FIFA-e, Trump se ponaša kao da je jedini organizator, koordinacija sa susjednim državama gotovo da ne postoji, sve je postao one man show.

"Neizvjesnost, velika neizvjesnost. Mi možda nećemo znati do samog početak turnira šta će se dogoditi jer Trump je toliko nepredvidiv da vi ne znate kako će se on probuditi 7 dana prije prvenstva, nešto mu se možda neće sviđati, netko ga je možda krivo pogledao, krivo mu rekao pa će ići zabrane, represija, možda neki rat usput, baci neku bombicu negdje", rekao je sportski stručnjak Marin Galić.

Otkazivanje putovanja u Ameriku

Zbog rata koji je Trump pokrenuo - Iranci će vjerojatno otkazati dolazak na mundijal. Osjećaj nesigurnosti i mnoge hrvatske navijače naveo je da promisle hoće li preko velike bare na prvenstvo, kaže nam putopisac Hrvoje Šalković koji i sam organizira putovanje na Svjetsko prvenstvo.

"Ljudi otkazuju, ljude je strah i to je sasvim prirodno. Od kad je počeo Iran, a tome ima već nekih 10-tak dana je li, mi imamo 0 uplata i prijava za putovanje. Nula, to je nevjerojatno. Mi imamo nekakav tempo od nekoliko dnevno, desetak tjedno i navikli smo na to, znači sve je stalo. Sve je stalo", rekao je putopisac Hrvoje Šalković iz agencije za prodaju turističkih aranžmana.

A koliko košta odlazak u Ameriku? Višednevni premium paket koji uključuje aviokarte, smještaj u boljem hotelu, kartu za utakmicu i prijevoz prodaje se za 3800 eura.

"Plus još nekakve avio takse i stvari, ali ajmo reći za nekakvih 4500 eura dobiješ super iskustvo", nadodao je Šalković. Zbog blokade savezne vlade - 11 američkih gradova i dalje čeka novac za organizaciju. Neki prijete i otkazivanjem jer je ugrožena sigurnost, no Trumpa to ne brine.

"Svjetsko prvenstvo 2026. bit će najbolje organiziran nogometni turnir koji je svijet ikada vidio", poručio je američki predsjednik Donald Trump.

"Posljednji koji je podignuo pehar bio je Leo Messi. Lionel Messi s Argentinom i sad je tu u Ovalnom uredu u Bijeloj Kući. Mogu li ga zadržati? Ne vraćam ga natrag", izjavio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Najposjećenije dosad

Prvenstvo na kojem će po prvi puta nastupiti 48 reprezentacija - bit će sigurno najposjećenije zbog broja utakmica i velikih stadiona. Ostalo je neizvjesno.

"Prvi puta vjerojatno da ne možete sa sigurnošću reći kakvo će biti to prvenstvo, gdje će se održati, kako će se održati, a manje je od 100 dana do početka prvenstva", nadodao je Galić.

Do 11. lipnja i velikog otvaranja u Meksiku - sve mora biti spremno. Jedino sigurno je za sada da ništa nije sigurno. I da će na ulicama biti rekordni broj vojnika naoružanih do zuba.