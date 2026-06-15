Nije mogao suspregnuti suze zbog poginulih nautičara: 'Jako mi je žao njihove djece'

'BILI SU ISKUSNI' /

Ronioci specijalne policije završili su najteži dio posla. Iz dubine mora izvukli su tijelo četvrte žrtve tragične pomorske nesreće između Brača i Šolte. Paralelno se priprema i izvlačenje potonule jedrilice. No riječ je o složenoj operaciji koja će zahtijevati vrijeme i detaljne pripreme.

"To iziskuje jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborat kako će se to napraviti. Tada ćemo imati sve relevantne činjenice i onda će jasno formirati i istraga će ići prema završetku", kazao je kapetan Lučke kapetanije Split, Željko Kuštera.

Tragedija se dogodila pred Splitskim vratima, gdje su se sudarili katamaran i jedrilica. Četvero ljudi izgubilo je život, a još četvero je ozlijeđeno. Što je dovelo do nesreće, sada pokušavaju utvrditi istražitelji. Državno odvjetništvo, policija i Lučka kapetanija prikupljaju dokaze. Obavljen je očevid na katamaranu, provode se toksikološka i pomorsko-tehnička vještačenja, koja bi trebala dati odgovore na ključna pitanja.

Skiper nije bio za kormilom jedrilice?

Prema neslužbenim informacijama koje donosi Dalmatinski portal, u trenutku kada je katamaran naletio na jedrilicu, za njezinim kormilom navodno nije bio skiper, već jedan od stradalih putnika.

Češka zavijena u crno

U Split je stigao i češki veleposlanik. Posjetio je ozlijeđenu putnicu koja je zbog prijeloma kralježaka zadržana na liječenju. Potvrdio je kako su stradali i preživjeli bili iskusni nautičari koji godinama ljetuju i plove Jadranom.

"Preživjeli su u stanju šoka i jedna žena je još u bolnici. Posjetio sam je, i razgovarao sam sa ravnateljem bolnice i zahvalio bi bolnici na svemu. Htio bih izraziti i zahvalnost svim žurnim službama županije i grada. Mislim da je njihova brza reakcija spasila četiri života", kazao je veleposlanik Petr Gandalovič.

Vijest o pogibiji pogodila je i mjesto iz kojeg su dolazile žrtve. Hebert Pavera, načelnik općine Bolatice u Češkoj kaže da je preminule supružnike osobno jako dobro poznavao.

"Bili su naši poznanici i uvijek smo se susretali na raznim događanjima, nasmijani i dobro raspoloženi. Ona je bila vedra osoba koju su svi voljeli i mislim da ću ih zauvijek pamtiti. Jako mi je žao njihove djece i unučadi koji su ostali bez svojih roditelja i baka i djedova", kazao je. Više doznajte u prilogu Dragane Eterović.