Navijači iz Dallasa poslali važno upozorenje onima koji dolaze: 'Pazite na dan utakmice'

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U srijedu od 22 sata Hrvatska u američkom Dallasu igra protiv najopasnijeg suparnika iz skupine - protiv Engleske. U grad na sjeveru Texasa igrači još nisu stigli, ali neki navijači već jesu. Vremenska im zona ne smeta ali uzbuđenje je preveliko. Ne mogu spavati pa su već u 9 ujutro izišli na ulice Dallasa.

"Jučer nam kaže vozač Ubera da se pazimo da na dan utakmice će poskupjeti cijene prijevoza. Traže i sto dolara od grada do Alitona, ali to nema veze. Samo jedan 'tip' navijačima da što ranije krenu prema stadionu dok nije postalo preskupo", kaže Neno Cvetković iz Creta Bizovačkog.

Engleski i Hrvatski navijači će prekosutra na jednom od najimpresivnijih i najskupljih stadiona na svijetu čija izgradnja je koštala 1,3 milijarde dolara. Gotovo tri puta je veći od Maksimirskog. Klimatiziran je i ima pomični krov koji propusta svjetlost. Inače se na njemu igra američki nogomet no FIFA-ina pravila zahtijevaju pravu travu. Na pijesak je zimus posijano sjeme, a postavljena je bila i velika rasvjeta za uzgoj koja su se spuštala tik do površine. Da iziđu na teren jedva čekaju naši reprezentativci.

"Dosta su se već odužile ove mini pripreme. Zatvaramo taj zadnji krug, ali, evo, kako je, tako je. Najvažnije je da ono u srijedu šta nas čeka kad izađemo mi na teren u Dallasu da budemo spremni i da ne izgorimo od te neke prevelike želje", kaže Duje Ćaleta Car.

"Lijepo je uvijek vidjet naš narod gdje god da igramo uvijek nas ima dosta i stvarno, veliki je motiv za njih igrati, boriti se za ovaj grb", dodaje Luka Sučić.

Navijači to itekako osjete. Više u prilogu...