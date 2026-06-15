Poplavljena bolnica, tuča 'potukla' i uništila sve: 'Isuse Bože, što je ovo?!'

Snažno nevrijeme koje je pogodilo Varaždinsku županiju iza sebe je ostavilo poplavljenu bolnicu, uništene vinograde i gotovo 80 vatrogasnih intervencija. Najteže su stradale Varaždinske Toplice, dok je tuča u općini Cestica gotovo u potpunosti uništila ovogodišnji urod grožđa.

Mještani kažu da je bilo dovoljno svega pet minuta da nevrijeme napravi veliku štetu.

Obilna kiša poplavila je Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama. Voda je prodrla u hodnike i podrume triju bolničkih zgrada, no nije došla do pacijenata. Do jutra su prostori očišćeni, a bolnica nastavlja s redovitim radom.

"S obzirom na to da smo specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju i da se puno koriste elektroprocedure, preventivno ih postupno vraćamo u funkciju dok provodimo provjere kako bismo bili sigurni da je sve ispravno", rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice Zoran Košćak.

Njegov zamjenik Damir Mihalić istaknuo je kako ovo nije prvi put da se suočavaju s ovakvom situacijom. "Nažalost, nije prvi put. Kada dođu upozorenja na nevrijeme, moramo se pripremiti jer ne znamo gdje će pasti velike količine oborina i koliko ćemo biti ugroženi", rekao je.

Tuča uništila vinograde u Cestici

Još veću štetu iza sebe je ostavila tuča koja je pogodila općinu Cestica. Od vinove loze ostale su tek gole stabljike, a vinogradari strahuju za budućnost proizvodnje.

"U našoj okolici više nigdje nema grožđa. Sve je uništeno. Ne znam kako ćemo dalje. Zalihe koje imamo neće izdržati dvije godine", rekao je vinogradar Marijan Županić.

Prema prvim procjenama, šteta u Cestici iznosi oko 1,6 milijuna eura.

Od 16:30 sati, kada je nevrijeme počelo, pa sve do jedan sat iza ponoći, vatrogasci su na području cijele Varaždinske županije odradili 78 intervencija. Najviše posla imali su vatrogasci u Varaždinskim Toplicama, gdje su, uz sanaciju posljedica nevremena, spašavali i vlastiti vatrogasni dom od poplave.

"Jučer je iz DVD-a Varaždinske Toplice bilo angažirano oko 30 članova koji su radili na terenu, ali i ovdje u domu. Pomagali su čak i naši najmlađi članovi", rekla je zapovjednica DVD-a Varaždinske Toplice Marinela Belavić.

Interveniralo stotinjak vatrogasaca

Na području cijele županije interveniralo je više od 20 dobrovoljnih vatrogasnih društava i stotinjak vatrogasaca.

"Vatrogasci su uvijek spremni za sve nedaće. Kako godine prolaze, prirodne pojave postaju sve ekstremnije pa moramo prilagođavati opremljenost, sposobnosti i dodatno obučavati ljude za ovakve intervencije", rekao je zamjenik predsjednika Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Radovan Martinec.

Hoće li na području županije biti proglašena prirodna nepogoda, tek treba odlučiti župan. "Najprije općinsko ili gradsko povjerenstvo mora procijeniti postoji li šteta i kolika je, a potom župan donosi odluku o proglašenju elementarne nepogode", izjavio je župan Anđelko Stričak.

Za sada je službeni zahtjev podnijela samo Općina Cestica, gdje je snažna tuča prouzročila štetu od milijun i 600 tisuća eura.