Nevrijeme prijeti dijelu Hrvatske: Stigle radarske snimke, mogući su pljuskovi i grmljavina

Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslijepodne češća sunčana razdoblja, prognozira za ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura.

Upaljeni alarmi

Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.

Foto: dhmz

Žuto upozorenje, koje označava potencijalno opasno vrijeme, izdano je za Kvarner i Kvarnerić te južnu Dalmaciju. Na Kvarneru je moguća mjestimice pojačana bura, a najjači udari vjetra mogu doseći i brzinu od 75 km/h. U južnoj Dalmaciji pak prijeti mjestimice jako jugo, koje također može doći do brzine od 75 km/h.