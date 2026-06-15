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UPALJENI ALARMI /

Nevrijeme prijeti dijelu Hrvatske: Stigle radarske snimke, mogući su pljuskovi i grmljavina

Nevrijeme prijeti dijelu Hrvatske: Stigle radarske snimke, mogući su pljuskovi i grmljavina
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Foto: dhmz

Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva

15.6.2026.
8:02
Hinadanas.hr
dhmz
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Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslijepodne češća sunčana razdoblja, prognozira za ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura.

Upaljeni alarmi 

Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.

Nevrijeme prijeti dijelu Hrvatske: Stigle radarske snimke, mogući su pljuskovi i grmljavina
Foto: dhmz

Žuto upozorenje, koje označava potencijalno opasno vrijeme, izdano je za Kvarner i Kvarnerić te južnu Dalmaciju. Na Kvarneru je moguća mjestimice pojačana bura, a najjači udari vjetra mogu doseći i brzinu od 75 km/h. U južnoj Dalmaciji pak prijeti mjestimice jako jugo, koje također može doći do brzine od 75 km/h. 

DhmzVrijemePljusakGrmljavinaVremenska Prognoza
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