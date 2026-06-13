Meteorologinja otkriva što nas čeka: Imate planove? Možda biste trebali pogledati ovo

Do pred kraj vikenda ostajemo pod utjecajem anticiklone pa će i subota i veći dio nedjelje proći u sunčanom i vrlo toplom i vrućem vremenu.

Subota

Od jutra pretežno sunčano, uz obalu često i potpuno vedro, a u unutrašnjosti će povremeno biti i umjerene, na istoku i povećane naoblake, ali će ostati većinom suho. Vjetar slab, na moru i umjeren sjeverozapadni, u noći i rano ujutro i bura. Jutarnja temperatura na kopnu od 8 do 13, a uz obalu između 15 i 20 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab, a temperatura oko 27, 28 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, još samo ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura od 24 do 27 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom vedro, tek će ponegdje biti nešto oblaka, ali ništa značajno pa će UV indeks biti visok ili vrlo visok. Puhat će umjeren, na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak, a temperatura od 27 do 30 stupnjeva pa će biti vrlo toplo ili vruće, a more je na oko 22 stupnja.

Na sjevernom Jadranu uglavnom vedro, u gorju povremeno umjerena naoblaka. Puhat će slab do umjeren vjetar s mora, a temperatura i ovdje malo viša - od 24 u gorju do 28 na moru.

Idućih dana

Veći dio nedjelje bez promjene - u unutrašnjosti će biti pretežno sunčano, a onda kasno popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima porast naoblake, bit će kiše i pljuskova, u noći na ponedjeljak lokalno i izraženih te praćenih prolazno jakim sjevernim vjetrom.

Povremenih oborina će biti i u ponedjeljak, a onda utorak još uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije dok će se drugdje naoblaka smanjivati te će biti sve sunčanije. Još u nedjelju vrlo toplo ili vruće, a onda u ponedjeljak opet nagli pad temperature, zatim sredinom tjedna ponovno sunčanije i osjetno toplije.

Na Jadranu i u nedjelju većinom sunčano, a slično će biti i u novom tjednu, jedino u ponedjeljak na sjevernom dijelu može biti lokalnih pljuskova, a u noći na utorak i drugdje. Puhat će umjereno jugo, u ponedjeljak u Dalmaciji i jako, zatim bura, a onda sjeverozapadnjak. Temperatura se neće previše mijenjati, izgleda da će krajem razdoblja biti još i viša, često i iznad 30 stupnjeva.