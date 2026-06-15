FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U TIJEKU TRI VJEŠTAČENJA /

Ispred suda Lukina slika, ali Aleksić nije došao: Javio se putem video linka iz bolnice

Kristijanu Aleksiću produljen je istražni zatvor za još dva mjeseca i to zbog opasnosti od bijega, ponavljanja djela, ali i posebno teških okolnosti počinjenja

15.6.2026.
19:31
Ivana Ivanda Rožić
VOYO logo
VOYO logo

Nakon stravičnog ubojstva maturanta u Drnišu, osumnjičenom ubojici Kristijanu Aleksiću (50) produljen je istražni zatvor za još dva mjeseca. No, on se na sudu nije pojavio, već je uključen video vezom iz zatvorske bolnice u Zagrebu.

Fotografija 19-godišnjeg maturanta jutros pred šibenskim sudom. Tu je kao podsjetnik na tragediju koja je potresla Hrvatsku. Njegovom ubojici produljen je istražni zatvor za još dva mjeseca i to zbog opasnosti od bijega, ponavljanja djela, ali i posebno teških okolnosti počinjenja. Kristijan Aleksić danas na sud nije došao.

"On se nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, omogućena mu je nazočnost sjednici putem video linka", objasnio je Branko Ivić, glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku. Na pitanje je li rekao nešto posebno putem video linka, Ivić kaže:

"Ni obrana ni sam okrivljenik nisu se protivili prijedlogu državnog odvjetništva za produljenju istražnog zatvora, prepustili su odluku sudu, znači nisu se ništa u tom pravcu protivili." Aleksića se sumnjiči da je 16. svibnja oko 23 sata u Drnišu bez ikakvog povoda ubio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavio hranu. Istraga je pokazala da je Aleksić u maturanta ispalio hitac iz vatrenog oružja kojeg je sam izradio, nakon čega je 19-godišnjak preminuo na mjestu događaja.

Pitanje je koliko će puta sudovi izricati doživotnu kaznu

U ovih mjesec dana tužiteljstvo je saslušalo očevice, a trenutačno su u tijeku tri vještačenja - balističko, psihijatrijsko i medicinsko. Nakon ubojstva Luke Milovca - država se odlučila za novu kaznu - doživotni zatvor, ali osniva se i posebna ustanova u kojoj će moći završiti svi slični za koje se procijeni da su opasni za društvo.

"Intencija je da spriječimo osobe koje su izdržale kaznu zatvora, a u tom periodu se nije postigla svrha boravka u zatvoru, a to je rehabilitacija, resocijalizacija, promjena u ponašanju da ne izađu na slobodu", rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Najveći izazov bio je, kaže ministar, osmisliti način kako zadržati opasne osobe pod nadzorom, jer svatko nakon odslužene kazne - ima pravo na slobodu.

"To je bilo izuzetno složeno i izazovno jer dolazimo do aspekta Europskog suda za ljudska prava, i zato smo rekli da smo razmatrali razne mogućnosti i rješenja koja postoje. Odlučili smo se na model, neću reći njemački, ali ključno je bilo što je prošao europski sud za ljudska prava".

Ako prođe savjetovanje i saborsku raspravu, doživotni zatvor trebao bi stupiti na snagu za pola godine. Pitanje je samo koliko će sudovi te kazne i izricati. Maksimalna od 50 godina izrečena je do sad pet puta.

Kristijan AleksićUbojstvoDrnišLuka MilovacMaturantIstražni Zatvor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike