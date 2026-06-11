Nakon pauze od Divljih pčela, Lidija Kordić oduševila fanove: 'Najljepša glumica'

Crnogorska glumica Lidija Kordić (30), čija karijera posljednjih godina bilježi strelovit uspon, nedavno je na svom Instagram profilu podijelila niz fotografija koje su njezine pratitelje odvele na putovanje kroz njezine uspomene. Uz duhovit opis "zaboravila sam kako se objavljuju postovi", Kordić je objavila niz privatnih i profesionalnih trenutaka koji otkrivaju njezinu svestranost - od glamura crvenog tepiha i isječaka sa snimanja do opuštenih kućnih scena i druženja s kolegama.

Među objavljenim fotografijama posebnu pozornost privukle su one s crvenog tepiha Sarajevo Film Festivala, gdje glumica pozira u elegantnoj svijetloplavoj haljini. No, objava nije posvećena samo glamuru. Kordić je s pratiteljima podijelila i intimnije trenutke koji otkrivaju njezinu drugu stranu. Fotografija na kojoj mijesi tijesto za pizzu, ležerni trenuci s prijateljicama i kolegama, kao i emotivni video grupnog zagrljaja sa seta, prikazuju toplu i pristupačnu osobu iza reflektora.

Osim najave novih profesionalnih angažmana, objava je podsjetila obožavatelje na jednu od njezinih najdražih uloga. Isječak scene s natpisom "Tila sam pobjeć s njim" odmah je potaknuo lavinu komentara vezanih za popularnu seriju "Divlje pčele", u kojoj Kordić tumači lik Zore Runje. Brojni pratitelji izrazili su nestrpljenje zbog nove sezone i razvoja ljubavne priče između Zore i Marka.

"Predivna! Imaš tako predivnu, ženstvenu, milu energiju", napisala je jedna pratiteljica, dodavši kako joj je Zora omiljeni lik. "Najljepša glumica, jedva čekam novu sezonu Pčelica i priču Zore i Marka", nadovezala se druga.