Svi su ludi za 'sestrama Runje': Ove ljepotice su osvojile Hrvatsku, koja vam je najdraža?

Hrvatska je posljednjih mjeseci doslovno poludjela za "Divljim pčelama". RTL-ova uspješnica smještena u Dalmatinsku zagoru 50-ih godina prošlog stoljeća iz epizode u epizodu osvajala je gledatelje intrigantnim zapletima, zabranjenim ljubavima, obiteljskim sukobima i velikim tajnama koje potresaju Vrilo. U samom središtu priče nalaze se tri sestre Runje – Katarina, Cvita i Zora – čija je borba za obitelj, zemlju i vlastitu sreću postala srce serije.

Dok se večeras emitira dugo iščekivano finale prve sezone, mnogi se pitaju kakva sudbina čeka njihove omiljene junakinje. Katarina, odlučna i neustrašiva, Cvita, koja često pokušava pomiriti zaraćene strane, i osjetljiva Zora tijekom 150 epizoda prošle su kroz ljubavi, gubitke, izdaje i teške životne odluke koje su gledatelje prikovale uz male ekrane.

U galeriji se prisjetite najljepših trenutaka sestara Runje i provjerite zašto su upravo one postale jedne od najomiljenijih junakinja domaćih televizijskih serija.