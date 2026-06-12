Margarita Mladinić iz 'Divljih pčela': 'Kroz Terezu sam odrasla, a set je bio vrtuljak emocija'

Glumica Margarita Mladinić (27), poznata po ulozi Tereze u seriji Divlje pčele, u razgovoru za RTL.hr osvrnula se na iskustvo prve sezone i podijelila dojmove o intenzivnim mjesecima provedenim na setu. S osmijehom i dozom nostalgije opisala je snimanje kao vrtuljak emocija, gdje su adrenalinske scene i nepredvidivi trenuci stvarali jedinstvenu atmosferu.

Foto: RTL

„Bilo je uzbudljivo, turbulentno i zabavno“, priznaje Margarita, naglašavajući kako je tempo produkcije bio neprekidan, a osjećaj za vrijeme ponekad potpuno iskrivljen. „Nekad imam dojam da traje mjesec dana, a nekad kao da sam tu već godinama“, slikovito je opisala dinamičnost na setu.

Foto: RTL

Uloga Tereze nije joj donijela samo profesionalno zadovoljstvo, već i osobni rast.

„Imam osjećaj da je kroz ovu sezonu nekako odrasla i ja skupa s njom, i to mi je jako dragocjeno.“

Foto: RTL

Margarita posebno ističe povezanost s publikom kao jednu od najljepših nagrada. Reakcije gledatelja na Terezin lik bile su joj važan pokazatelj da je njezin trud prepoznat, dok je kroz smijeh priznala kako će joj Terezina mašna iz kose najviše nedostajati.