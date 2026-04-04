Margarita iz 'Divljih pčela' otkriva zašto je 'prelajava', kakvu kavu voli i guilty pleasure

Margarita Mladinić (27) možda je danas prepoznatljivo lice serije Divlje pčele, ali njezin put do glumačkog svijeta oblikovan je kroz godine učenja, rada na manjim ulogama i probe koje su je postupno učinile discipliniranom, strastvenom i svestranom glumicom. U seriji je utjelovila najmlađu članicu obitelji Vukas, vrckavu i duhovitu Terezu, lik koji je odmah osvojio publiku i pokazao njezinu prirodnu energiju i talent za glumu.

Iza kamera, Margarita je jednako slojevita: velika podrška joj je sestra, a svakodnevicu krase šetnje sa psom, druženja i svestrani modni stil. Intervjuom za Net.hr otkriva ne samo izazove i radosti glumačkog života, nego i osobne tajne, poput straha od mraka, jutarnjih rituala i guilty pleasura poput dobrog shoppinga.

Foto: Ivan Presečki

Moj prvi posao bio je...statiranje u spotu za neki no name bend.

Da nisam studirala glumu, studirala bih...pojma nemam.

Najveći izazov u mojoj karijeri bio je…kad sam u isto vrijeme snimala seriju u Sinju i imala probe za obnovu predstave “Judita” na Hvaru.

Ako bih mogla snimati film ili projekt s poznatom osobom, to bi bila…Meryl Streep ili Zendaya.

Najponosniji sam na…svoju disciplinu.

Foto: Zvonimir Ferina

Privatni život

Moj najveći životni uzor je…mama!

Najdraža uspomena iz djetinjstva je...kad sam dobila svoju Mischu; prvog psa.

Trenutno sam… (zauzeta/slobodna) privatna:)

Najveći strah mi je…mrak.

Ako se osjećam loše, prvo…odem na trening, na trčanje ili se zabijem u jastuk i isplačem.

Kad bih mogla živjeti bilo gdje na svijetu, bila bih…u Barceloni. Ili u New Yorku.

Foto: Luka Dubroja

Moda i osobni stil

Outfit u kojem se osjećam najmoćnije je…kratka balon haljinica, rokerske čizme i neki oversize sako.

Modni savjet koji uvijek slijedim je…nosi što ti se nosi, nema pravila.

Komad garderobe koji ne bih nikad obukla je…uske traperice.

Omiljeni brend ili dizajner koji me uvijek inspirira je…the attico, od domaćih brendova volim klisab.

Najradije potrošim novac na...cipele i torbe i sunčane naočale.

Svoj stil bih opisala kao…svestran.

Hobiji i slobodno vrijeme

Kad želim odmor ili opuštanje, prvo…stavim mobitel na “do not disturb”.

Moj tajni hobi koji malo ljudi zna je…svi sve znaju, prelajava sam.

Aktivnost koja me odmah razveseli je…šetnja s psom, žensko druženje.

Foto: Zvonimir Ferina

Zabava i osobno

Moj guilty pleasure je…shopping, dobar izlazak.

Omiljeni film ili serija su…film - možda Leon the proffesional. Serija- Euphoria.

Posljednje što sam pogledala bilo je…dokumetarac o Red Hot Chilli Peppersima na netflixu.

Prva stvar koju radim ujutro je…topla voda s limunom i kava s bademovim mlijekom.

Bez čega nikad ne izlazim iz kuće…bez mobitela i ključeva i slušalica; sveto trojstvo.

