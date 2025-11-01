Margarita Mladinić o ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Sanja Vejnović mi je rekla: Snimi i zaboravi'

Na RTL-u od ponedjeljka, 3. studenoga, kreće nova, uzbudljiva serija 'Divlje pčele', a među glavnim glumačkim imenima ističe se simpatična Margarita Mladinić (27) kao Tereza Vukas, najmlađa od četvero djece moće obitelji Vukas. Za mladu glumicu ovo je dosad najveći profesionalni izazov, a kako kaže - početak nije bio nimalo lak.

''Na početku mi je bila ogromna trema. Osjećala sam veliku odgovornost i stalno sam se pitala jesam li spremna za nešto tako veliko, pogotovo jer sam do sada radila samo epizodne, male uloge“, iskreno priznaje Margarita. No, već nakon nekoliko dana snimanja trema je nestala.

''Kod ovakvih projekata nemaš kad razmišljati – samo radiš, i to je divno jer se isključi onaj dio mozga koji sumnja. Uz to, imam prekrasne kolege, i starije i mlađe. Među mlađima su ljudi kojima je ovo prvi projekt, pa si međusobno dajemo podršku. A od starijih učim svaki dan nešto novo - svi su toliko otvoreni i spremni pomoći da sam beskrajno zahvalna što mi se ovo dogodilo“, kaže s osmijehom.

Foto: Tom Dubravec

Savjeti starijih kolega: ''Snimi i zaboravi''

Jednu od najvažnijih lekcija, otkriva, dobila je od kolegice Sanje Vejnović, koja u seriji glumi njezinu majku.

''Kad bih se previše opterećivala nekom scenom i razmišljala kako sam mogla bolje, Sanja bi mi rekla: Snimi i zaboravi. To mi je postalo vodilja jer svaki dan imaš nove prilike da budeš bolja'', prisjeća se. Tu su i praktični savjeti kolega, koji su joj objasnili tehničke detalje snimanja s dvije kamere: ''Dođeš kao da si pao s Marsa, i zato je divno imati ljude koji ti bez zadrške pomognu. To ti daje krila.''

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

''Obožavam plesati, uvijek dižem atmosferu!“

Osim glume, Margarita obožava ples. ''Na svim svadbama i druženjima redovno me ‘zaposle’ jer dižem atmosferu. Plesom sam se bavila 13 godina prije glume, pa je to jednostavno dio mene. Glazba i fešta su mi u krvi“, kaže kroz smijeh.

Na pitanje bez čega ne može u svom ormaru, glumica odmah odgovara: ''Bez kaubojskih čizama! Nosim ih u svim godišnjim dobima - na haljinu, kratke hlače, traperice... Imam ih u šest boja i to je moj klasik koji nikad ne izlazi iz mode.“

''Tereza i ja nismo toliko različite''

U seriji Divlje pčele Margarita glumi Terezu, lik koji je na prvu možda razigran i bezbrižan, no krije duboku emociju. ''Mislila sam da se puno razlikujemo, ali kad sam počela dublje razmišljati o njoj, shvatila sam da su ljudi uvijek ljudi - nebitno jesu li živjeli u 10. ili 21. stoljeću. Imamo iste unutarnje borbe. Kad sam to prihvatila, Tereza mi je postala bliska'', objašnjava.

''Nisam kao ona, ali prepoznajem njezine osobine u sebi - razmaženost, tvrdoglavost, bahatost u trenucima. Kad sam to sebi priznala, bilo mi je oslobađajuće'', iskreno govori glumica.

Foto: Armin Durgut/pixsell

''Želim letjeti sa seta u kazalište – i obrnuto''

Trenutno, kaže, živi svoj san. ''Radim i na setu i u kazalištu, dani su mi ludi, ali predivni. To želim i u budućnosti - da letim sa seta u kazalište, pa natrag, i da to nikad ne prestane. Dokle god me noge nose“, zaključuje nasmijana Margarita, zvijezda nove serije Divlje pčele koja uskoro stiže na RTL.

''Divlje pčele'' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro... Samo na RTL-u i platformi Voyo od 3. studenog!

POGLEDAJTE VIDEO: Tri sestre, igre moći i zločin: Zavirite na set nove RTL-ove serije koja će vas prikovati za ekrane