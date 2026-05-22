Fotografije obišle regiju: Glamurozna dodjela nagrada i networking na jahti od 42 metra

Game Changer festival seli na Jadran - na prekrasnu obalu Tivta! Treće izdanje festivala Game Changer Montenegro održat će se od 18. do 20. lipnja 2026. godine, čime ovaj događaj postaje vodeće mediteransko okupljanje posvećeno tehnologiji i investicijama.

Sunčana tivatska rivijera postaje mjesto susreta ljudi koji pomiču granice poduzetništva, kreativnosti i novih ideja. Ove godine organizatori donose najveće i najambicioznije izdanje festivala dosad - tri dana ispunjena inspiracijom, umrežavanjem, idejama i iskustvima koja mijenjaju perspektive. Više od 30 izvanrednih govornika iz regije i cijelog svijeta podijelit će iskustva, priče i uvide koji inspiriraju novu generaciju „game changera“.

Ovogodišnje teme uključuju:

1. AI transformaciju

2. Umjetnost u digitalnom dobu

3. Nekretnine nove generacije i krajolik kvalitetnih investicija

4. Hub kibernetičke otpornosti

5. Predstavljanje budućnosti novogradnje

Dok s nestrpljenjem iščekujemo novo izdanje festivala, prisjećamo se ključnih trenutaka iz 2025. godine.

GLAMUROZNA DODJELA GAME CHANGER NAGRADA - PO PRVI PUT U TIVTU

Trodnevni događaj započeo je u velikom stilu svečanim otvorenjem pod zvijezdama, tijekom kojeg su pioniri iz različitih industrija nagrađeni Game Changer nagradama u prekrasnom vrtu hotela Regent s 5 zvjezdica.

Glamuroznoj večeri dodjele nagrada prisustvovalo je više od 350 sudionika, a bila je to izvrsna prilika za networking, kojem Game Changer pridaje veliku pozornost u svim zemljama održavanja konferencije. Networking nije samo razmjena kontakata - to je temelj za stvaranje zajednice vizionara koji međusobno inspiriraju, surađuju i zajedno pomiču granice mogućega. Upravo kroz autentične veze nastaju ideje koje mijenjaju pravila igre.

Foto: Samardzic Milos

DVODNEVNA GAME CHANGER KONFERENCIJA U LUKSUZNOM HOTELU REGENT PORTO MONTENEGRO

Game Changer konferencija - ključni segment svakog našeg festivala - održana je uz bogat program panela o najaktualnijim temama iz područja umjetne inteligencije, e-trgovine, tehnologije u turizmu, kreativnih industrija i financiranja startupa. Kroz predavanja i panel rasprave, konferencija je predstavila najnovije tehnologije i trendove koji oblikuju budućnost suvremenog poslovanja i svakodnevnog života.

BLACK VELVET YACHT AFFAIR PARTY

Bila je to večer u kojoj su se luksuz, tehnologija i mediteranska elegancija spojili u savršenom skladu! U sklopu drugog izdanja prestižnog festivala Game Changer Montenegro održao se jedan od najiščekivanijih i najglamuroznijih događaja programa - ekskluzivni Black Velvet Yacht Affair, u suorganizaciji magazina The Collection i platforme Game Changer. Na veličanstvenoj Riani, 42 metra dugoj jedrilici koja utjelovljuje duh tradicije, elegancije i suvremenog dizajna, okupilo se više od 150 pažljivo odabranih uzvanika iz svijeta tehnologije, korporativnog liderstva, kreativne industrije i medija kako bi doživjeli jedinstvenu atmosferu u kojoj su granice između poslovnog i lifestyle svijeta, formalnosti i opuštenosti - jednostavno nestale.

Black Velvet Yacht Affair pokazao je snagu Game Changer platforme u povezivanju različitih svjetova - spajajući tehnologiju i umjetnost, korporacije i kreativce, investitore i vizionare. Bila je to večer koja je daleko nadmašila očekivanja - ne samo po stilu, nego i po načinu na koji je redefinirala što jedan poslovni skup može biti.

GLAZBENO-VIZUALNI SPEKTAKL NA RIVI PINE

Game Changer pobrinuo se i za stanovnike Tivta te brojne turiste željne nezaboravne ljetne zabave. Naime, kultna riva Pine pretvorena je na dva dana u otvoreni prostor za slavlje i vrhunsku zabavu.

Program je uključivao interaktivne VR i metaverse instalacije, predstavljanje potpuno nove videoigre inspirirane Bokom kotorskom te jedinstveni spoj glazbe i tehnologije. Prvu večer obilježio je nastup DJ-a Slobodana Popovića - jednog od ključnih imena crnogorske klupske i festivalske scene.

Sljedeće večeri na pozornicu su stupili nagrađivana violinistica Verica Čuljković i renomirani regionalni DJ Danilo Radusinović, koji su publici priredili energičnu kombinaciju električne violine i house ritmova.

GAME CHANGER X NEVENA VESELINOVIĆ: WELLBEING KAO KLJUČ BUDUĆNOSTI

Pod toplim ljetnim suncem Tivta, Game Changer Montenegro i Nevena Veselinović udružili su snage kako bi pružili posebno iskustvo posvećeno ravnoteži, zdravlju i svjesnom načinu života. U suradnji s luksuznim hotelom SIRO Hotels u Porto Montenegru, ovaj poseban popratni događaj spojio je inspiraciju, stručnost i praktične aktivnosti - s ciljem podsjećanja na važnost brige o sebi u današnjem ubrzanom svijetu. Nevena Veselinović - certificirana instruktorica joge, edukatorica i osnivačica platforme Veganluk - sudionike je vodila kroz važnost biljne prehrane, svakodnevnih wellbeing rituala i svjesnih izbora koji vode prema vitalnosti i unutarnjem miru. Njezino predavanje i praktični savjeti inspirirali su sve prisutne da se ponovno povežu sa sobom - kroz dah, pokret i namjeru.

GAME CHANGER MONTENEGRO FESTIVAL BEACH PARTY

Još jedan poseban popratni događaj zaokružio je nezaboravne trenutke Game Changer Montenegro Festivala 2025., dodajući vibrantnu lifestyle dimenziju osnovnom programu. Po prvi put u svojoj kratkoj povijesti, Game Changer je organizirao beach party - spoj sunca, pijeska i mora s ritmovima elektroničke glazbe. Bio je to savršen trenutak za odmor, opuštanje i razmišljanje. Tako je beach party postao više od puke zabave - postao je prilika za resetiranje, povezivanje i punjenje energije za izazove koji su slijedili.