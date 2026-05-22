Prestala disati na tri minute: 'Doživjela sam reviziju života, sada preispitujem svaki postupak'

Jedna je žena podijelila nevjerojatno iskustvo nakon što je prestala disati na tri minute jer joj je komad odreska zapeo u grlu. Tvrdi da je za to vrijeme bila prenesena na 'drugu stranu' gdje je doživjela detaljan pregled vlastitog života. Kelsey Abernathy McLean veselila se večeri s obitelji i roštilju, no sve se pretvorilo u borbu za život.

Nakon što je uzela prvi zalogaj, 53-godišnjakinja se našla u ozbiljnom problemu. Pokušala je prožvakati veliki komad mesa, ali on joj je blokirao dišni put. Unatoč tome što je odmah primijenjen Heimlichov zahvat, nije pomoglo.

Put u tamu i čahura beskonačne ljubavi

Dok se borila za zrak, Kelsey se prisjeća kako je polako tonula u golemu tamnu jamu, nakon čega se osjećala kao da je uronjena u čvrsto omotanu čahuru. "Nisam bila spremna napustiti ovaj život", rekla je. "Očajnički sam željela gledati svog malog sina kako odrasta i htjela sam ostarjeti sa suprugom Robom."

"Kako su se svjetla gasila, osjećala sam se kao da sam umotana u čahuru beskonačne ljubavi. Činilo se da vrijeme ne postoji, nije bilo početka ni kraja. Nisu izgovorene nikakve riječi, a ipak sam razumjela univerzalni jezik", opisala je svoje iskustvo. Tada je, kaže, započeo proces koji naziva 'revizijom života'.

Revizija života i lekcije o karmi

"Počela sam viđati isječke iz svog života, gotovo kao da gledam film na velikom platnu. Mogla sam doslovno osjetiti emocije koje sam svojim postupcima izazvala kod drugih, i dobre i loše. Moja revizija života pokazala mi je karmu koju sam stvorila", objasnila je.

Bila je tužna vidjevši kako je povrijedila ljude i željela je da joj bude oprošteno. S druge strane, osjećala je ponos zbog trenutaka u kojima je pokazivala ljubav, posebno prema onima koji to nisu zaslužili. Kaže kako je tada shvatila da materijalne stvari, status i novac u životu nisu važni.

"Pogodilo me koliko je apsurdno što sam toliko vremena u životu brinula o stvarima koje ne možeš ponijeti sa sobom kad umreš", dodala je.

Čudesan povratak i novi početak

Kelsey, koja živi u Philadelphiji, prije te večeri gledala je stare obiteljske fotografije. Fotografija njezinog supruga Roba nalazila joj se u novčaniku, a ona vjeruje da je upravo ta slika djelovala kao 'anđeo čuvar' koji ju je vratio u život.

Odjednom ju je obasjala zraka jarke svjetlosti. Vratila se. "Nekoliko sekundi bila sam potpuno zbunjena onim što se dogodilo. Bila sam bez svijesti tri minute i 30 sekundi, a nakon četiri minute dolazi do oštećenja mozga", ispričala je Kelsey, a njezinu je priču prenio Mirror.

Iako je imala nekoliko natučenih rebara od pokušaja spašavanja, liječnici su rekli da je njezino preživljavanje pravo čudo. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, gušenje zbog potpune blokade dišnih putova četvrti je vodeći uzrok smrti od nenamjernih ozljeda u Sjedinjenim Državama. Svake godine od toga umre oko 5500 ljudi.

Nakon lekcija naučenih na 'drugoj strani', Kelsey sada na život gleda potpuno drugačije.

"Užasava me pomisao na još jedno iskustvo blisko smrti jer je ovo bilo tako blizu. I nisam još spremna reći zbogom. Sada hranu režem na manje komade i temeljito žvačem, a sa suprugom i sinom pohađala sam tečaj prve pomoći", rekla je.

Život poslije smrti

Ovo iskustvo promijenilo je njezin pogled na smrtnost, ali i na svakodnevni život. Ističe kako je najvažnija lekcija bila naučiti oprostiti sebi i drugima, biti ljubaznija i cijeniti svaki blagoslovljeni trenutak.

"Sada preispitujem svaki svoj postupak i pitam se hoće li to biti pozitivan trenutak istaknut u mojoj sljedećoj reviziji života ili trenutak boli koji ću jednog dana i sama osjetiti", kaže. "Ipak, sve u svemu, zahvalna sam na iskustvu bliske smrti. Promijenilo je moj život na čudesne načine. Prije sam se bojala umiranja, ali sada, nakon što sam zavirila na drugu stranu, više se ne bojim."

Ono čega se boji, kaže, jest da neće proživjeti svoj puni život i cijeniti ono što ima. "Shvatila sam da je karma itekako stvarna. Nadam se da ću, kad jednom umrem, nakon svoje revizije biti ponosna na sebe. Pravo čudo je to što sam dobila drugu priliku", zaključila je.

POGLEDAJTE GALERIJU