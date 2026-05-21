Game Changer seli uz more: Jadran ponovno postaje mjesto susreta mediteranske tech elite
Važna dimenzija festivala je promocija digitalne umjetnosti
Odbrojavamo posljednjih mjesec dana do trećeg izdanja Game Changer Montenegro Festivala u Tivtu, jedinog koji se održava tik uz morsku obalu, što je samo jedna od njegovih posebnosti.
Zabilježite u kalendare 18. – 20. lipnja 2026. i pridružite nam se na ljetnom festivalu koji postaje vodeće mediteransko okupljanje za tehnologiju i investicije.
Zašto Game Changer Montenegro festival?
Game Changer Montenegro njeguje i osnažuje regionalnu tech scenu predstavljajući inovacije, kreativnost i stručnost iznimnih pojedinaca i timova. Okuplja lidere iz tehnologije, poslovnog svijeta i akademske zajednice – iz cijele regije i svijeta – kako bi sudjelovali u dinamičnim razgovorima s lokalnim stručnjacima, razmjenjivali znanja o najnovijim postignućima i otvarali vrata novim prilikama za suradnju.
Festival također stavlja novo svjetlo na projekte koji hrabro primjenjuju najsuvremenije trendove u razvoju nekretnina. Ističe nove investicijske prilike kroz inovativne pristupe gradnji koji prate nove tehnološke standarde, uključujući ESG principe. Događanje potiče dijalog i otvara rasprave o investicijama, novim financijskim modelima i inovativnim mogućnostima financiranja.
Još jedna važna dimenzija festivala je promocija digitalne umjetnosti. Istražujući sjecište kreativnosti i tehnologije, pružamo jedinstven uvid u umjetnički proces i širu perspektivu svijeta digitalnog izražavanja koji se neprestano razvija.
Game Changer Montenegro 2026 u brojkama:
2 dana.
4 atraktivne lokacije.
5 konferencijskih programa.
Pet konferencijskih programa s posebno osmišljenim temama
Konferencijski programi održavat će se na otvorenim i zatvorenim pozornicama, smještenima na pažljivo odabranim lokacijama koje stvaraju iznimnu dinamiku programa, okupljajući više od 50 govornika, uključujući globalne lidere, lokalne stručnjake i vizionare koji oblikuju budućnost.
UMJETNOST U DIGITALNOM DOBU
ZATVORENA POZORNICA
18. lipnja 2026. | Večernji program
Istraživanje snažne transformacije umjetnosti u eri digitalnih i „figitalnih” alata, gdje se tradicionalni oblici kreativnosti spajaju s tehnologijom kako bi otvorili nove razine interakcije, pripovijedanja i umjetničkog doživljaja.
REAL ESTATE NOVE GENERACIJE I KRAJOLIK DOBRIH INVESTICIJA
ZATVORENA POZORNICA
19. lipnja 2026. | Jutarnji program
Istraživanje najaktualnijih trendova u sektoru nekretnina, gdje se tehnologija, održivost i dizajn susreću kako bi stvarali projekte koji nisu samo profitabilni, već postavljaju nove standarde odgovornog i dugoročno održivog ulaganja.
Svijet investicija – pruža sveobuhvatan pregled smjera u kojem se kreću investicijski trendovi, načina na koji se mijenjaju financijski tokovi te strategija koje investitorima i poduzetnicima mogu pomoći da iskoriste trenutak i ostanu korak ispred na tržištu koje se brzo razvija.
HUB KIBERNETIČKE OTPORNOSTI
ZATVORENA POZORNICA
19. lipnja 2026. | Jutarnji program
Program usmjeren prema budućnosti koji istražuje najnovije trendove, alate i strategije u području kibernetičke sigurnosti, s fokusom na otpornost, zaštitu podataka i izgradnju povjerenja u digitalnom dobu.
NEW BUILD SHOWCASE
OTVORENA POZORNICA
19. lipnja 2026. | Večernji program
Predstavljanje ekskluzivnih studija slučaja i inovativnih projekata uživo koji prikazuju budućnost gradnje, naglašavajući najsuvremenije tehnologije, održive standarde i odvažne vizije koje redefiniraju način na koji gradimo i živimo.
AI TRANSFORMACIJA
OTVORENA POZORNICA
20. lipnja 2026. | Večernji program
Analiza načina na koji umjetna inteligencija redefinira poslovanje kompanija – od optimizacije internih procesa i donošenja odluka do stvaranja novih poslovnih modela koji povećavaju konkurentnost i otvaraju nove prilike za rast.
Večer glamura i priznanja - treća dodjela Game Changer nagrada
Po treći put, Game Changer će odati priznanje najboljima u 16 kategorija, slaveći startupe, progresivne kompanije i pojedince za njihov doprinos promociji tehnologije u Crnoj Gori.
Posebno smo ponosni na tri posebne nagrade koje će biti dodijeljene vodećim tehnološkim kompanijama iz Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Uz snažnu predanost promoviranju progresivnih primjera, kroz ove nagrade ističemo rad kompanija koje oblikuju budućnost gospodarstva i donose novi, inspirativni val poduzetništva široj javnosti.
Expo zona s pozornicom i gaming kutkom za građane i turiste
Game Changer District na rivi Pine ima za cilj približiti tehnologiju građanima i posjetiteljima iz cijele Crne Gore. U snažnom prostoru ispunjenom energijom, uz inspirativan izložbeni program i zvukove elektroničke glazbe, posjetitelji će imati priliku istražiti i isprobati proizvode Game Changer partnera, kao i uživati u zanimljivim aktivacijama diljem Expo Zone. Ovaj jedinstveni spoj svjetla, glazbe i inovacija donosi novo iskustvo za ljubitelje tehnologije te izvor inspiracije za one koji tek počinju otkrivati svijet tehnologije.
Digitalna izložba
Tijekom festivala otvaramo Izložbu digitalne umjetnosti. Renomirana galerija bit će transformirana u dinamičan umjetnički poligon koji će predstaviti izvanredna postignuća digitalne umjetnosti nastale uz pomoć novih tehnologija, autora nekih od najistaknutijih regionalnih umjetnika. Izložba će ponuditi nove uvide i potaknuti rasprave o transformaciji umjetnosti i sve promjenjivijoj ulozi umjetnika.
Više informacija o Game Changer događanjima pratite na službenoj stranici.