Jakirović sve nasmijao pred utakmicu karijere: 'Trebali su nas automatski pustiti, jako sam bogat'

Sergeja Jakirovića i njegov Hull City čeka najveća utakmica sezone, jedna od iščekivanijih utakmica u Engleskoj i najskuplja utakmica na svijetu.

Hull će protiv Middlesbrougha ma Wembleyju u subotu od 16:30 tražiti plasman u Premier ligu. Hull je trebao igrati protiv Southamptona koji je pobijedio Boro u polufinalu, ali je Southampton izbačen zbog špijuniranja protivnika. Hull je tako novog protivnika doznao samo četiri dana prije utakmice.

"Svakako je olakšanje jer od utorka znamo protiv koga igramo. Sedam dana smo se pripremali za utakmicu protiv Southamptona jer su pobijedili u finalu. Možda je malo kratko (pripreme za Boro), ali igrali smo protiv njih dva puta i poznajemo ih, a i oni poznaju nas", kazao je Jakirović na pres konferenciji koji je detaljnije komentira Spygate.

"Ne ovisi o meni što će se dogoditi. Najbolja ideja je automatski promovirati Hull", rekao je u šali Sergej. "To za mene nije pitanje, ali bio bi najbolji scenarij. Naš fokus je bio na Southamptonu, pa se od utorka to promijenilo i to znači da je bilo kratko. Ali imali smo dobar taktički trening i sutra ćemo odlučiti tko će biti u prvih jedanaest i nadamo se da ćemo imati dobru predstavu. Igrači su potpuno usredotočeni na finale. To je utakmica 50/50 bez obzira tko je protivnik".

'Kupio sam 70 ulaznica'

"Jako sam sretan što je utakmica u subotu. Moje prvo pitanje je bilo hoće li je odgoditi, jer je 12 dana do finala već predugo. Moraju to promijeniti. Dva puta igramo u tri dana, a zatim 12 dana odmora, mogu to promijeniti. Dva dana smo slavili kao momčad, zatim smo trenirali, imali smo slobodan vikend, a od ponedjeljka je normalan tjedan. Vidjet ćemo u subotu koliko smo se dobro pripremili. Želimo pokazati nogomet kakav smo igrali ove sezone", kazao je o pripremi bivši stručnjak Rijeke i Dinama koji vodi velik dio obitelji na utakmicu.

"Kupio sam 70 ulaznica. Jako sam bogat", opet se nasmijao Jakirović. "Jako sam ponosan što mi dolaze sva obitelj i prijatelji. Jako sam ponosan na ovu grupu i zaslužuju sve", kazao je Sergej.