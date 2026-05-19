PRESEDAN

Southampton izbačen iz finala doigravanja: Jakirović ide na Middlesbrough

Southampton izbačen iz finala doigravanja: Jakirović ide na Middlesbrough
Foto: Sean Ryan/imago sportfotodienst/Profimedia

Southampton je priznao kako je slao špijune uoči čak tri utakmice, uključujući i polufinalni susret s Middlesbroughom zbog kojeg su 'Sveci' izbačeni iz playoffa.

19.5.2026.
20:28
Sportski.net
Sean Ryan/imago sportfotodienst/Profimedia
Engleska nogometna liga (EFL) u utorak navečer objavila je kako je Southampton izbačen iz kvalifikacija za Premier ligu. Kazna je to koju je momčad s juga Engleske dobila nakon što je poslala špijuna na trening Middlesbrougha uoči uzvratne utakmice njihova polufinalnog susreta.

Uz to, Southampton je kažnjen oduzimanjem četiri boda, što će biti primijenjeno na tablicu Championshipa u sezoni 2026./27., kao i službenom opomenom po svim točkama optužnice, navode iz EFL-a.

Middlesbrough se tako vraća u doigravanje za 2026. godinu te će igrati finale protiv Hull Cityja, koji vodi bivši trener Rijeke i Dinama Sergej Jakirović. Finale je i dalje zakazano za subotu, 23. svibnja, dok će vrijeme početka utakmice biti naknadno potvrđeno.

Bitno je naglasiti kako je Southampton priznao kršenje pravila koja nalažu da klubovi ne smiju promatrati treninge protivnika unutar 72 sata prije zakazane utakmice. Priznata kršenja odnose se na utakmice protiv Oxford Uniteda u prosincu 2025., Ipswich Towna u travnju 2026. i Middlesbrougha u svibnju 2026.

Southampton ima pravo žalbe na odluku komisije u skladu s pravilima EFL-a, a strane trenutačno pokušavaju riješiti eventualnu žalbu tijekom srijede, 20. svibnja. Ovisno o ishodu, moguće su dodatne promjene vezane uz subotnju utakmicu.

Dodajemo kako je finale playoffa za ulazak u Premier ligu smatran "najskupljom utakmicom na svijetu" jer pobjednik zaradi preko 200 milijuna eura.

ChampionshipPremier LeagueSergej JakirovićHull CitySouthamptonMiddlesbrough
