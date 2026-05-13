FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRATA RAJA /

Evo protiv koga će Jakirovićev Hull igrati u utakmici za malo bogatstvo

Evo protiv koga će Jakirovićev Hull igrati u utakmici za malo bogatstvo
×
Foto: Jeremy Landey/imago sportfotodienst/Profimedia

Ranije su direktan plasman u Premier ligu izborili Coventry City i Ipswich Town.

13.5.2026.
7:04
Sportski.netHina
Jeremy Landey/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U finalu doigravanja za plasman u Premier ligu 23. svibnja na stadionu Wembley igrat će Hull City i Southampton.

Nakon što je Hull City kojeg vodi Sergej Jakirović, u ponedjeljak slavio protiv Millwall sa 2-0, u utorak je mjestu u finalu izborio i Southampton porazivši Middlesbrough sa 2-1 nakon produžetaka. U prvom susretu nije bilo golova.

"Boro" je poveo već u petoj minuti golom Rileyja McGreea, a izjednačio je Ross Stewart na isteku 45. minute.

Do kraja susreta više nije bilo golova, pa je susret ušao u produžetke. Ključni trenutak se dogodio u 115. minuti kada je Shea Emmanuel Charles ubacio pred suparnička vrata, stoper Dael Fry nije najbolje reagirao i lopta je pored vratara Solomon Brynn završila u mreži.

U drugom polufinalu dan ranije slavio je Hull City. Nakon što je prvi susret na MKM stadionu završio bez golova, Hull je na gostovanju u Londonu porazio Millwall sa 2-0. Junak utakmice bio je alžirski napadač Mohamed Belloumi koji je u 64. minuti postigao pogodak, a u 79. minuti asistirao Joeu Gelhardtu koji je ušao u igru samo minutu ranije.

Dodajmo kako pobjednik playoffa osim mjesta u Premier ligi dobije i bonus od preko 200 milijuna eura od TV prva.

Posljednji put "Tigrovi" su igrali u Premier ligi u sezoni 2016/2017., dok bi se Southampton s druge strane mogao vratiti nakon samo jedne sezone u Championshipu.

Ranije su direktan plasman u Premier ligu izborili Coventry City i Ipswich Town.

POGLEDAJTE VIDEO: Zohran Mamdani pozitivno šokirao građane idejom: Nogomet seli na ulice New Yorka

Hull CitySouthamptonMiddlesbroughChampionshipPremier League
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike