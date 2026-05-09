Skandal u doigravanju: Drugoligaš optužen za špijunažu uoči borbe za Premier ligu

Engleska nogometna liga (EFL) optužila je drugoligaša Southampton za "špijuniranje" uoči prve utakmice polufinala doigravanja za plasman u Premier ligu protiv Middlesbrougha.

Prvi susret polufinala doigravanja na rasporedu je u subotu u Middlesbroughu, dok je uzvrat u utorak u Southamptonu. Pobjednik će igrati finale na stadionu Wembley protiv boljeg iz susreta Hull Cityja, kojeg vodi Sergej Jakirović i Millwalla. Prva utakmica igrana u petak u Hullu je završila bez golova, a uzvrat je u ponedjeljak u Londonu.

Kako prenose engleski mediji "Saintsi" su poslali mlađeg pripravnika da navodno špijunira trening Middlesbrougha. Mladić, koji je u ranim dvadesetima, navodno je ulovljen u grmlju na Borovom trening centru Rockliffe Park.

"Nogometni klub Southampton optužen je za kršenje EFL propisa, a stvar će biti upućena Neovisnoj disciplinskoj komisiji," navodi se u priopćenju EFL-a.

EFL se pozvao na propise koji klubovima zabranjuju "promatranje ili pokušaj promatranja treninga drugog kluba unutar 72 sata od zakazane utakmice između dva kluba".

Liga je objavila kako klubovi obično imaju 14 dana za odgovor, ali u ovom slučaju će zatražiti od Neovisne disciplinske komisije da što prije zakaže saslušanje.

U izjavi objavljenoj na njihovoj web stranici, Southampton je potvrdio optužbe u vezi s navodnim kršenjem EFL propisa i rekao da će u potpunosti surađivati ​​u procesu.

"S obzirom na to da je slučaj još uvijek u tijeku, klub trenutno ne može dati daljnje komentare," navodi se u izjavi Southamptona.

Prvak Coventry City i drugoplasirani Ipswich Town osigurali su automatski plasman u Premier ligu, a za posljednju kartu bore se Southampton, Middlesbrough, Hull City i Millwall.

