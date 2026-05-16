Ovako izgledaju prognoze na dan finala Eurosonga: Evo kako stoje Lelekice

Večeras se u Beču održava jubilarno 70. izdanje Eurosonga. 25 zemalja bori se tko će iduće godine biti domaćin 71. Eurovizije, a Hrvatsku predstavlja grupa Lelek.

Naravno eurovizijske prognoze i ljestvice koje se rade ne moraju biti nikakvo mjerilo i znale su se pokazati krivima, ali ovakvo je trenutačno stanje. Grupa Lelek je nakon prvog polufinala skočila na ljestvicama i bila 11. No, nakon nastupa zemalja u drugoj polufinalnoj večeri, Hrvatska je pala na prognozama.

Trenutačno nam se predviđa 15. mjesto, ali vrijedi napomenuti da što se tiče glasova žirija - tu se trenutačno nalazimo na visokom 10. mjestu, a što se tiče glasova publike - trenutačno smo na 14. mjestu.