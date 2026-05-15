Tko će pobijediti? Poslušajte svih 25 pjesama koje se natječu u finalu ovogodišnjeg Eurosonga

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, izborile su plasman u veliko finale 70. izdanja Eurosonga koje se ove godine održava u Beču. Lelekice su nastupile tijekom prve polufinalne večeri u utorak, a svojim nastupom uspjele su osvojiti dovoljan broj glasova publike i osigurati mjesto među deset najboljih izvođača koji nastavljaju natjecanje u finalu.

U obje polufinalne večeri Eurosonga, održane u utorak i četvrtak, nastupilo je po 15 izvođača, a iz svake večeri dalje je prošlo po deset zemalja. Time je kompletiran popis finalista koji će se boriti za pobjedu na ovogodišnjem natjecanju.

Osim zemalja koje su plasman izborile kroz polufinale, tradicionalno su direktan ulazak u finale imali članovi takozvanog „Big 4“, Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, kao i Austrija koja je ovogodišnji domaćin Eurosonga. U nastavku poslušajte svih 25 pjesama koje se natječu u finalu ovogodišnjeg Eurosonga.

1. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem