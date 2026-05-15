FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽESTOKA KONKURENCIJA /

Tko će pobijediti? Poslušajte svih 25 pjesama koje se natječu u finalu ovogodišnjeg Eurosonga

Tko će pobijediti? Poslušajte svih 25 pjesama koje se natječu u finalu ovogodišnjeg Eurosonga
×
Foto: Profimedia

U subotu navečer na rasporedu je veliko finale u kojem će se 25 zemalja boriti za titulu pobjednika Eurosonga 2026.

15.5.2026.
12:32
Hot.hr
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, izborile su plasman u veliko finale 70. izdanja Eurosonga koje se ove godine održava u Beču. Lelekice su nastupile tijekom prve polufinalne večeri u utorak, a svojim nastupom uspjele su osvojiti dovoljan broj glasova publike i osigurati mjesto među deset najboljih izvođača koji nastavljaju natjecanje u finalu.

U obje polufinalne večeri Eurosonga, održane u utorak i četvrtak, nastupilo je po 15 izvođača, a iz svake večeri dalje je prošlo po deset zemalja. Time je kompletiran popis finalista koji će se boriti za pobjedu na ovogodišnjem natjecanju.

Osim zemalja koje su plasman izborile kroz polufinale, tradicionalno su direktan ulazak u finale imali članovi takozvanog „Big 4“, Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, kao i Austrija koja je ovogodišnji domaćin Eurosonga. U nastavku poslušajte svih 25 pjesama koje se natječu u finalu ovogodišnjeg Eurosonga. 

1. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

2. Njemačka: Sarah Engels - Fire

3. Izrael: Noam Bettan - Michelle

4. Belgija: ESSYLA - Dancing on the Ice

5. Albanija: Alis - Nân

6. Grčka: Akylas - Ferto

7. Ukrajina: LELÉKA - Ridnym

8. Australija: Delta Goodrem - Eclipse 

9. Srbija: LAVINA - Kraj Mene

10. Malta: Aidan - Bella

11. Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS

12. Bugarska: DARA - Bangaranga

13. Hrvatska: Lelek - ANDROMEDA

14. Ujedinjeno Kraljevstvo: Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei 

15. Francuska: Monroe - Regarde !

16. Moldavija: Satoshi - Viva, Moldova! 

17. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

18. Poljska: ALICJA - Pray

19. Litva: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

20. Švedska: FELICIA - My System

21. Cipar: Antigoni - JALLA

22. Italija: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì

23. Norveška: Jonas Lov - Ya Ya Ya 

24. Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

25. Austrija: COSMÓ - Tanzschein

 
 
Eurosong 2026.Eurovizija 2026.Finale
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike