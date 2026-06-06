Okusi Kvarnera od ponedjeljka do nedjelje: Rapsodija mora i gorja na vašem stolu

Kvarnerski zaljev, gdje se tirkizno more susreće sa strmim obroncima gorja, a otoci čuvaju prastare tajne, nije samo vizualni spektakl, već i gastronomska riznica koja nudi jedinstveno putovanje okusima. Kuhinja Kvarnera, satkana od mediteranskih i kontinentalnih utjecaja, predstavlja skladnu simfoniju svježih morskih plodova, aromatične otočne janjetine i darova šumovitog zaleđa. Ovdje se tradicija ne čuva pod staklenim zvonom – ona živi na svakom tanjuru, u receptima koji se prenose generacijama, ali i u modernim interpretacijama vrhunskih chefova koji su Kvarner svrstali u sam vrh hrvatske gastronomske scene.

Mnogi restorani s ponosom nose oznake kvalitete poput ''Kvarner Gourmet“ i ''Kvarner Food“, jamčeći iskustvo koje se temelji na izvornim, lokalnim namirnicama i besprijekornoj pripremi. Ta gastronomska ponuda Kvarnera poziva na istraživanje, na polagano uživanje u svakom zalogaju, bilo da se radi o slasnim škampima iz dubina zaljeva, siru s otoka Krka ili gulašu od divljači iz Gorskog kotara. Kako bismo vam približili tu rapsodiju okusa, pripremili smo prijedlog tjednog jelovnika koji će na vaš stol donijeti esenciju ove iznimne regije. Prepustite se kulinarskoj avanturi koja slavi jednostavnost, svježinu i bogatstvo prirode.

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Ponedjeljak: Gulaš od divljači s domaćim njokima

Tjedan započinjemo snažnim i okrepljujućim jelom koje stiže iz šumovitog srca Kvarnera – Gorskog kotara. Gulaš od divljači jelo je koje se dugo i polako krčka, a rezultat je dubok, bogat umak i meso koje se topi u ustima. Aromatične note borovice i lovora savršeno se sljubljuju s crnim vinom, stvarajući jelo koje grije i tijelo i dušu, idealno za početak radnog tjedna. Poslužen s mekim domaćim njokima, ovaj gulaš predstavlja esenciju kontinentalnog dijela regije.

Sastojci:

1 kg mesa divljači (jelen, vepar), narezano na kocke

dvije velike glavice luka, sitno nasjeckane

dvije mrkve, narezane na kolutiće

dva češnja češnjaka, sitno sjeckana

3 dl crnog vina (npr. Teran)

dvije žlice koncentrata rajčice

nekoliko bobica borovice

dva lista lovora

grančica timijana

svinjska mast ili ulje

sol i svježe mljeveni papar

Za njoke: 1 kg krumpira, 300 g glatkog brašna, jedno jaje, sol

Priprema:

U loncu na zagrijanoj masti ili ulju zapecite kockice mesa sa svih strana dok ne dobiju lijepu boju. Izvadite meso i ostavite ga sa strane. Na istoj masnoći dinstajte luk i mrkvu dok ne omekšaju, otprilike 15 minuta. Dodajte češnjak, promiješajte i kratko popržite. Vratite meso u lonac, dodajte koncentrat rajčice, borovicu, lovor i timijan. Sve dobro promiješajte, a zatim zalijte crnim vinom i pustite da alkohol ispari. Ulijte dovoljno vode ili temeljca da prekrije meso, posolite i popaprite. Smanjite vatru, poklopite i kuhajte na laganoj vatri najmanje dva do tri sata, dok meso potpuno ne omekša. Za njoke: Krumpir skuhajte u ljusci, ogulite ga dok je još topao i protisnite. Dodajte brašno, jaje i sol pa brzo umijesite glatko tijesto. Oblikujte valjke, režite ih na komadiće i kuhajte u slanoj kipućoj vodi dok ne isplivaju na površinu. Gulaš poslužite s vrućim njokima.

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Utorak: Gulaš od liganja i slanutka

Utorak nastavljamo utješnim i hranjivim jelom na žlicu, koje na najbolji način spaja darove mora i izdašne plodove zemlje. Gulaš od liganja i slanutka tradicionalno je jelo koje grije dušu, a njegova priprema ne zahtijeva previše vještine, već samo strpljenje i ljubav prema dobrim sastojcima. Kombinacija mekih liganja i kuhanog slanutka, obogaćena mediteranskim začinima i slatkoćom suhih šljiva, stvara kompleksan, a opet savršeno uravnotežen okus.

Sastojci:

500 g jadranskih liganja, očišćenih i narezanih na kolutiće

400 g kuhanog slanutka (iz konzerve ili prethodno skuhanog)

jedan veliki crveni luk, sitno nasjeckan

dvije mrkve, narezane na kolutiće

dva češnja češnjaka, protisnuta

400 g sjeckane rajčice

dva lista lovora

jedna žličica suhog ružmarina

tri žlice vinskog octa

četiri suhe šljive bez koštica, sitno nasjeckane

dvije žličice kapara

maslinovo ulje

sol i svježe mljeveni papar

svježi peršin za posipanje

Priprema:

U loncu na umjerenoj vatri zagrijte maslinovo ulje te dodajte nasjeckani luk i mrkvu. Dinstajte polako desetak minuta, dok povrće ne omekša i postane staklasto. Dodajte protisnuti češnjak, ružmarin i lovor, promiješajte i kuhajte pola minute dok ne zamiriše. Potom ubacite narezane lignje. Kuhajte ih desetak minuta, povremeno miješajući. Zatim dodajte sjeckanu rajčicu, vinski ocat, kapare, kuhani slanutak i nasjeckane suhe šljive. Posolite i popaprite po ukusu, ulijte oko dvije šalice vode i pustite da zavrije. Smanjite vatru i kuhajte otklopljeno na laganoj vatri otprilike 45 minuta. Gulaš je gotov kada se umak zgusne, a okusi prožmu. Prije posluživanja, obilno pospite svježe sjeckanim peršinom i pokapajte s još malo kvalitetnog maslinovog ulja.

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Srijeda: Punjene lignje s krumpirima

Sredina tjedna donosi jelo koje je omiljeno u obiteljima diljem Kvarnera. Punjene lignje s krumpirima jelo je koje spaja nježno meso lignje s bogatim, aromatičnim punjenjem, a sve se zajedno peče na posteljici od krumpira koji upijaju sve slasne sokove. Ovo je jelo koje miriše na dom i nedjeljni ručak, a savršeno je za svaku prigodu.

Sastojci:

1 kg većih jadranskih liganja

krakovi od liganja

100 g sira (Gauda ili polutvrdi ovčji sir), naribanog

50 g pršuta, sitno nasjeckanog

četiri češnja češnjaka (dva za punjenje, dva za pečenje)

svježi peršin, sitno nasjeckan

1 kg krumpira, narezanog na ploške

100 g cherry rajčica

100 ml bijelog vina

maslinovo ulje

sol i papar

Priprema:

Lignje očistite, tijela ostavite cijela, a krakove sitno nasjeckajte. Na malo maslinovog ulja kratko popržite nasjeckane krakove. U zdjeli pomiješajte pržene krakove, naribani sir, pršut, dva sitno sjeckana češnja češnjaka i peršin. Posolite i popaprite. Smjesom napunite tijela liganja, ali ne do vrha, i zatvorite ih čačkalicom. U posudu za pečenje stavite krumpir i cherry rajčice, posolite, popaprite, dodajte ostatak sjeckanog češnjaka i sve dobro izmiješajte s maslinovim uljem. Na povrće položite punjene lignje i sve zalijte bijelim vinom. Pecite poklopljeno u pećnici zagrijanoj na 200°C oko 40 minuta. Zatim otklopite i pecite još otprilike pola sata, dok krumpir ne omekša, a lignje ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.

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Četvrtak: Osvježavajuća salata od hobotnice

Kako se tjedan bliži kraju, idealno je vrijeme za nešto lakši, ali jednako ukusan obrok. Salata od hobotnice esencija je mediteranskog ljeta na tanjuru. Ključ je u savršeno kuhanoj hobotnici, koja mora biti mekana, ali ne i prekuhana. Uz dodatak krumpira, luka i jednostavnog preljeva od maslinovog ulja i octa, ovo jelo može biti raskošno predjelo ili lagani glavni obrok.

Sastojci:

jedna hobotnica (oko 1,5 kg)

tri krumpira srednje veličine

jedan ljubičasti luk, sitno narezan

tri češnja češnjaka, sitno nasjeckana

svežanj svježeg peršina, nasjeckanog

kvalitetno maslinovo ulje

vinski ocat

sol i svježe mljeveni papar

po želji: kapari, crne masline, cherry rajčice

Priprema:

Svježu hobotnicu preporučuje se zamrznuti na barem 24 sata kako bi meso omekšalo. Zamrznutu hobotnicu stavite kuhati u lonac s vodom (bez soli) i kuhajte oko sat vremena, odnosno dok ne postane mekana (provjerite vilicom). U međuvremenu skuhajte krumpir u ljusci, ohladite ga, ogulite i narežite na kockice. Kuhanu hobotnicu ohladite pod mlazom hladne vode i narežite na kolutiće. U velikoj zdjeli pomiješajte hobotnicu, krumpir, luk, češnjak i peršin. Obilno začinite solju, paprom, maslinovim uljem i octom po ukusu. Sve dobro, ali nježno promiješajte. Za dodatnu dimenziju okusa, dodajte kapare, masline ili prepolovljene cherry rajčice. Ostavite da se okusi prožmu barem pola sata prije posluživanja.

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Petak: Kvarnerski brudet s palentom

Petak je tradicionalno dan za ribu, a kvarnerski brudet, bogati riblji gulaš, kruna je morske kuhinje. Za dobar brudet potrebne su barem tri vrste ribe, po mogućnosti kombinacija bijele i plave, te čvršće i mekše ribe. Prava umjetnost pripreme brudeta leži u pravilu da se on nikada ne miješa kuhačom, već se posuda samo povremeno protrese kako se nježni komadi ribe ne bi raspali.

Sastojci:

1,5 kg miješane svježe ribe (škarpina, grdobina, ugor, pauk)

dva velika luka, narezana na tanke ploške

četiri češnja češnjaka, sitno nasjeckana

400 g pasirane rajčice

2 dl suhog bijelog vina

1 dl maslinovog ulja

1 dl vinskog octa

dva do tri lista lovora

sol, papar

svježi peršin

palenta za posluživanje

Priprema:

Ribu očistite i veće komade narežite. Posolite je i ostavite sa strane. U širokom loncu na maslinovom ulju dinstajte luk na laganoj vatri dok potpuno ne omekša i ne postane sladak, oko 15 minuta. Dodajte češnjak i kratko ga popržite. Ulijte ocat i pustite da ispari, a zatim dodajte pasiranu rajčicu, vino i lovorov list. Kuhajte umak desetak minuta. U umak pažljivo složite komade ribe, s čvršćom ribom na dnu. Protresite posudu da se riba namjesti. Poklopljeno kuhajte na laganoj vatri 20-25 minuta. Ostavite da odstoji desetak minuta prije posluživanja. Poslužite uz kuhanu palentu i pospite svježim peršinom.

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Subota: Zelene tagliatelle sa šalšom i skutom

Subota je dan za opušteniji, ali jednako slastan obrok koji slavi jednostavnost i svježinu mediteranskih namirnica. Zelene tagliatelle, obojene špinatom, savršena su podloga za klasičnu domaću šalšu od rajčica, čiji se okus polako razvija dugim kuhanjem. Kruna ovog jela je svježa skuta, sir blagog i kremastog okusa, koja svojom teksturom i svježinom savršeno uravnotežuje kiselost rajčice. Ovo je jelo koje miriše na ljeto i obiteljske ručkove, podsjetnik da se najveći užitci često kriju u najjednostavnijim kombinacijama.

Sastojci:

500 g svježih zelenih tagliatella

1 kg zrelih rajčica (ili 800 g pelata iz konzerve)

jedna veća glavica luka, sitno nasjeckana

tri češnja češnjaka, sitno sjeckana

nekoliko listova svježeg bosiljka

250 g svježe skute (ili ricotte)

maslinovo ulje

žličica šećera (po potrebi)

sol i svježe mljeveni papar

tvrdi ovčji sir za ribanje (po želji)

Priprema:

Skuhajte tagliatelle u velikoj količini posoljene kipuće vode prema uputama na pakiranju. Dok se tjestenina kuha, pripremite šalšu. U široj tavi na maslinovom ulju dinstajte luk na laganoj vatri dok ne postane staklast. Dodajte češnjak i kratko ga popržite samo da zamiriše. Dodajte sjeckane rajčice (ili pelate), sol, papar i žličicu šećera kako biste ublažili kiselost. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru. Kuhajte šalšu na laganoj vatri, povremeno miješajući, najmanje 30-40 minuta, dok se umak ne zgusne i okusi ne prožmu. Pred kraj kuhanja dodajte natrgane listove svježeg bosiljka. Ocijedite kuhanu tjesteninu i odmah je umiješajte u pripremljenu šalšu. Poslužite odmah. Na svaku porciju tjestenine velikodušno stavite žlicu svježe skute i po želji pospite s malo naribanog ovčjeg sira te pokapajte s nekoliko kapi kvalitetnog maslinovog ulja.

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Nedjelja: Otočna janjetina pod pekom

Nedjeljni ručak vrhunac je tjedna, a za tu prigodu nema boljeg izbora od kraljice kvarnerske gastronomije – otočne janjetine pod pekom. Janjetina s Cresa i Krka posebna je zbog ispaše na pašnjacima bogatim aromatičnim biljem koje posoljuje bura, što mesu daje jedinstven okus. Peka, drevna tehnika pečenja pod metalnim zvonom prekrivenim žarom, čuva sve sokove i arome, a meso postaje nevjerojatno sočno i mekano.

Sastojci:

2 kg mlade janjetine (plećka, rebra)

1,5 kg krumpira

nekoliko glavica luka

par režnjeva češnjaka

svježi ružmarin i kadulja

1 dl bijelog vina

maslinovo ulje, sol i papar

Priprema:

Janjetinu narežite na veće komade, natrljajte solju, paprom i začinskim biljem. Krumpir ogulite i narežite na veće komade, a luk na polovice. U nauljenu posudu za pečenje stavite krumpir i luk, posolite i promiješajte. Na povrće posložite meso i sve zalijte maslinovim uljem. Pripremite jaku vatru. Posudu stavite na ognjište, poklopite ugrijanom pekom i zagrnite je žarom. Pecite oko sat vremena. Zatim pažljivo otklopite peku, preokrenite meso i povrće te podlijte vinom. Ponovno poklopite i pecite još 45 do 60 minuta. Prije posluživanja, ostavite da se meso "odmori" desetak minuta.

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