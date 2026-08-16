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STRAŠNO NEVRIJEME /

Drama na popularnom grčkom odredištu: Bujice na cestama, turisti ostali odsječeni, ženu udario grom

Drama na popularnom grčkom odredištu: Bujice na cestama, turisti ostali odsječeni, ženu udario grom
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Foto: Screenshot 'X' i 'Facebook'/BrieflyHaber i Μανιάτες - Maniates

Komunalne i regionalne službe do kasno navečer radile su na raščišćavanju cesta

16.8.2026.
14:44
Jaga Komazec
Screenshot 'X' i 'Facebook'/BrieflyHaber i Μανιάτες - Maniates
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Snažno ljetno nevrijeme pogodilo je na blagdan Velike Gospe područje Manija u Grčkoj, gdje je obilna kiša u samo nekoliko sati izazvala poplave i velike probleme na prometnicama i infrastrukturi.

Kiša je padala oko dva sata, a na širem području Istočnog Manija zabilježene su iznimno velike količine oborina. 

Vatrogasci imali desetak intervencija spašavanja

Kako piše ERT, vatrogasci su zaprimili oko 50 poziva, uglavnom zbog vozača koji su ostali zarobljeni na poplavljenim cestama.

U najmanje deset slučajeva morali su intervenirati i prevesti ljude na sigurno, dok su se neki uspjeli sami izvući kada je nevrijeme počelo slabjeti.

Komunalne i regionalne službe do kasno navečer radile su na raščišćavanju cesta, a problema je bilo i u turistički posjećenom Karavostasiju, gdje su pojedini turisti ostali odsječeni.

Žena ozlijeđena nakon udara groma

Tijekom nevremena ozlijeđena je i žena koja se nalazila u automobilu kada je u njegovoj blizini udario grom. Do nje su se zbog poplavljenih cesta teško probijali liječnik, Hitna pomoć i policija.

Žena je potom prevezena u Opću bolnicu u Sparti, gdje je zadržana na dodatnim pregledima. Prema dosadašnjim informacijama, nije životno ugrožena i zdravstveno stanje joj je dobro.

NevrijemeGrčkaUdar GromaPoplavaZarobljeni
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