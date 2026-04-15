Volite li i vi desert koji je oduševio Biserkine goste? Donosimo dva tradicionalna recepta

Salenjaci, poznati i kao salčići ili salnjaci, tradicionalni su hrvatski kolači koji potječu iz Slavonije, no s vremenom su postali popularni diljem zemlje. Ova lisnata peciva, najčešće punjena domaćim pekmezom od šljiva ili marelica, nekad su bila karakteristična za zimsko razdoblje, osobito za vrijeme kolinja, kada je svježe svinjsko salo, ključni sastojak, bilo najdostupnije. Upravo im salo daje specifičan, neponovljiv okus i teksturu.

Zbog posebnog načina pripreme, odnosno višekratnog premazivanja i preklapanja tijesta, dobiva se lisnata struktura s tisuću slojeva, zbog čega ih često nazivaju i hrvatskim kroasanima. Iako se mnogima njihova priprema čini kompliciranom, uz ova dva tradicionalna recepta uspjeh je zajamčen. Donosimo klasičnu verziju s kvascem za mekše tijesto te bržu, prhku varijantu bez kvasca.

Foto: RTL

Recept za starinske salenjake s kvascem

Ovaj recept predstavlja klasičan način pripreme salenjaka s dizanim tijestom, što im daje posebnu mekoću i volumen. Iako zahtijeva malo više vremena zbog dizanja tijesta, rezultat je vrijedan svakog truda.

Sastojci:

1 kilogram glatkog brašna

500 ml mlakog mlijeka

100 ml mineralne vode

1 kocka svježeg kvasca (40 g) ili 30 g suho

1 jaje i 1 žumanjak

3 žlice šećera

1 žlica soli

oko 500 g svinjskog sala

domaći pekmez po izboru (tradicionalno od šljiva)

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Priprema započinje aktivacijom kvasca. U malo mlakog mlijeka razmutite svježi kvasac sa žličicom šećera i žličicom brašna te ostavite na toplom da se aktivira. U međuvremenu, salo očistite od žilica i sameljite ga u stroju za mljevenje mesa. U većoj posudi pomiješajte brašno, sol i šećer. Dodajte jaje, žumanjak, aktivirani kvasac te ostatak mlijeka i mineralnu vodu. Zamijesite glatko i mekano tijesto. Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže oko 45 minuta, odnosno dok mu se volumen ne udvostruči. Dignuto tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi na debljinu od otprilike jednog centimetra. Premažite ga trećinom pripremljenog sala. Preklopite tijesto kao knjigu - lijevu i desnu stranu prema sredini - i ostavite da odmara 30 minuta. Postupak ponovite još dva puta, svaki put premazujući i preklapajući tijesto te ga ostavljajući da odmara. Nakon zadnjeg preklapanja, tijesto razvaljajte na debljinu od oko pola centimetra i režite na kvadrate. Na sredinu svakog stavite žličicu pekmeza i preklopite ih u trokut. Salenjake složite na lim za pečenje obložen papirom i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200°C oko 20 do 25 minuta, dok ne dobiju zlatnosmeđu boju.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Recept za salenjake s bijelim vinom

Ova verzija recepta bez kvasca rezultira iznimno prhkim i lisnatim salenjacima, a dodatak vina i octa daje posebnu aromu i teksturu. Postupak je nešto brži jer nema čekanja da se tijesto digne, piše Recepti.com.

Sastojci:

500 g glatkog brašna

2 žumanjka

1 velika žlica šećera

1 žlica svinjske masti

100 ml bijelog vina

1 žlica octa

prstohvat soli

250-300 g očišćenog i samljevenog sala

pekmez od šljiva ili marelica

šećer u prahu pomiješan s vanilin šećerom

Priprema:

U posudi pomiješajte brašno, šećer i sol. Dodajte žumanjke, mast, ocat i postepeno ulijevajte vino. Zamijesite glatko i srednje tvrdo tijesto. Ostavite ga da odmara u hladnjaku najmanje 30 minuta, umotano u prozirnu foliju. Za to vrijeme pripremite salo tako da ga očistite i sameljete. Ohlađeno tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj površini u oblik pravokutnika debljine oko pola centimetra. Premažite ga dijelom pripremljenog sala i preklopite "kao knjigu". Postupak premazivanja i preklapanja ponovite još dva puta, a nakon svakog preklapanja tijesto ohladite u hladnjaku tridesetak minuta. Nakon zadnjeg odmaranja, tijesto tanko razvaljajte i izrežite na kvadrate. Na svaki stavite žličicu pekmeza i preklopite po želji. Pecite u pećnici zagrijanoj na 200°C oko 20 minuta, dok lijepo ne porumene i ne razlistaju se. Važno je ne otvarati pećnicu tijekom pečenja kako tijesto ne bi splasnulo.

U zagorskom tjednu "Večere za 5" Biserka je večeru završila desertom "Dedekovi oblizejki", salenjacima, hrskavim pecivima s punjenjem od pekmeza od šljiva, a video možete pogledati na RTL.hr-u.

Gosti su s oduševljenjem dočekali prekrasno aranžirane pladnjeve, a sama prezentacija bila je, kako je jedna gošća opisala, čarobna. Biserka je otkrila da su njezini kolači napravljeni po receptu njezine bake, u vrijeme "kad nije bilo margarina". Umjesto modernih masnoća, koristila je domaće svinjsko salo, sastojak koji je nekad bio osnova zagorskih slastica.

