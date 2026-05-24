Zaboravite na govedinu: Recept za lazanje s patkom novi je kulinarski hit

Lazanje su klasik talijanske kuhinje, no što kada bismo klasični recept malo promijenili? Popularna food blogerica predlaže inovaciju koja spaja Italiju i Kinu na potpuno neočekivan način, zamjenjujući tradicionalnu govedinu sočnom patkom.

Georgia Hughes odlučila je klasičnim lazanjama dati potpuno novu dimenziju. Umjesto tradicionalnog ragua na bazi mljevene govedine, ona koristi patku prelivenu hoisin umakom, inspirirana popularnim kineskim jelom - hrskavim palačinkama s patkom.

"Ovo su moje lazanje s hoisin patkom. Iskreno, ne mogu vjerovati da se nitko toga prije nije sjetio", izjavila je Hughes. "Kad god naručujem kinesku hranu, hrskave palačinke s patkom su prvo što odaberem. No, umjesto da patku zamotam u palačinku, pomislila sam, zašto je ne bih složila u bogati umak i pretvorila u lazanje?"

Jedna od glavnih prednosti koje ističe jest brzina pripreme. Dok se klasični ragu od govedine mora kuhati satima kako bi meso omekšalo, patka je, prema njezinim riječima, gotovo trenutno mekana i spremna za trganje na komadiće. "Ovo jelo je bogato, 'mesnato' i raskošno", zaključuje ona, a za potpuni doživljaj preporučuje posluživanje uz svježi krastavac, mladi luk i, naravno, dodatnu porciju hoisin umaka.

Što je zapravo hoisin umak?

Hoisin umak, ključan sastojak ovog recepta, gusti je i aromatični umak koji potječe iz kineske kuhinje, a često ga nazivaju i "kineskim umakom za roštilj". Njegov okus je složena mješavina slatkog i slanog, s dubokim umami notama. Tradicionalno se priprema od fermentirane sojine paste, češnjaka, octa, sezamovog ulja, čilija i zaslađivača poput šećera ili meda. Zbog svoje bogate arome i ljepljive teksture, idealan je kao glazura za meso, posebno za patku i svinjetinu, ali i kao dip ili sastojak u woku.

Recept za lazanje s hoisin patkom

Ako ste spremni isprobati ovu inovativnu verziju klasičnog jela evo recepta.

Sastojci:

800 g patke

1 crveni luk, nasjeckan

2 češnja češnjaka, nasjeckana

komadić svježeg đumbira, nariban

4 mlada luka

1 žlica koncentrata rajčice

1 čajna žličica mješavine pet začina

1 konzerva sjeckanih rajčica (400 g)

400 ml temeljca (pilećeg ili pačjeg)

100 ml hoisin umaka

8 listova za lazanje

ulje za pirjanje

Priprema korak po korak:

Zagrijte pećnicu na 220 °C. Ispecite patku prema uputama na pakiranju, dok koža ne postane hrskava. Meso zatim natrgajte vilicom i ostavite sa strane. Smanjite temperaturu pećnice na 200 °C. U velikoj tavi na malo ulja pirjajte nasjeckani crveni luk 5-7 minuta, dok ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak, naribani đumbir i bijeli dio narezanog mladog luka. Kuhajte još minutu do dvije. Umiješajte koncentrat rajčice i mješavinu pet začina te kuhajte uz miješanje oko dvije minute. Dodajte sjeckane rajčice, temeljac, 50 ml hoisin umaka i pripremljenu natrganu patku. Pustite da umak lagano krčka 5 do 10 minuta. U posudu za pečenje slažite red umaka pa red listova za lazanje, ponavljajući postupak dok ne potrošite sastojke. Završite slojem umaka. Vrh lazanja prelijte s preostalih 50 ml hoisin umaka i pospite nasjeckanim zelenim dijelom mladog luka. Pecite u pećnici zagrijanoj na 200°C oko 25 minuta. Poslužite toplo.

