Izlazak iz kulinarske kolotečine: Sedam dana, sedam nezaboravnih obroka

Svakog tjedna ista priča: što danas kuhati? Pitanje je to koje odzvanja u mislima mnogih, a odgovor se često svede na nekoliko provjerenih, ali već pomalo dosadnih jela. Ako ste se umorili od rutine i želite ponovno otkriti radost kuhanja bez provođenja sati u kuhinji, na pravom ste mjestu.

Zaboravite na monotoniju jer smo za vas pripremili tjedni jelovnik osmišljen da probudi vaše okusne pupoljke. Pretražili smo internet u potrazi za zanimljivim i osvježavajućim receptima i sastavili plan koji spaja jednostavnost pripreme s bogatstvom okusa iz cijelog svijeta. Pripremite se za kulinarsku avanturu koja će svaki dan u tjednu učiniti posebnim.

Ponedjeljak: Pikantna tajlandska junetina s bosiljkom (Pad Kra Pao)

Započnite tjedan brzo i s puno okusa uz Pad Kra Pao, klasik tajlandske ulične hrane. Ovo jelo gotovo je za manje od dvadeset minuta, a njegova aromatična pikantnost razbudit će vas i dati vam energiju za nadolazeće dane. Poslužite ga s kuhanom rižom i jajem pečenim na oko za autentično iskustvo.

Sastojci:

500 g mljevene junetine

jedna velika vezica tajlandskog bosiljka (ili običnog ako tajlandski nije dostupan)

četiri češnja češnjaka

dvije do tri ljute papričice

jedna žlica ribljeg umaka

dvije žlice soja umaka

jedna žlica umaka od kamenica

jedna žličica šećera

ulje za prženje

Priprema:

U mužaru ili sjeckalici usitnite češnjak i ljute papričice dok ne dobijete grubu pastu. U woku ili dubokoj tavi zagrijte ulje na jakoj vatri te kratko popržite pastu od češnjaka i papričica dok ne zamiriše. Dodajte mljeveno meso i pržite ga, razbijajući grudice, dok ne posmeđi. U maloj zdjeli pomiješajte riblji umak, soja umak, umak od kamenica i šećer. Prelijte umak preko mesa i dobro promiješajte. Maknite tavu s vatre i umiješajte listove bosiljka. Miješajte dok listovi ne povenu, otprilike jednu minutu, te odmah poslužite.

Utorak: Zapečene piroge s karameliziranim kupusom i lukom

Utorkom rušimo predrasude s jelom koje spaja udobnost i inovativnost. Zapečene piroge s karameliziranim kupusom i lukom jelo su iz jednog lima za pečenje koje zahtijeva minimalan trud, a donosi nevjerojatno bogatstvo okusa. Sve se zaokružuje kremastim umakom od kopra koji jelu daje svježinu.

Sastojci:

jedno pakiranje smrznutih piroga po izboru

pola glavice kupusa narezanog na kriške

jedan veliki luk narezan na ploške

maslinovo ulje

sol i papar

Za umak: 200 g grčkog jogurta ili kiselog vrhnja, šaka svježeg kopra, sok pola limuna

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Na velikom limu za pečenje pomiješajte kriške kupusa i luka s maslinovim uljem, soli i paprom. Pecite dvadesetak minuta dok povrće ne počne mekšati i dobivati boju. Izvadite lim iz pećnice, dodajte smrznute piroge i sve lagano promiješajte. Vratite u pećnicu i pecite još desetak do petnaest minuta, dok piroge ne postanu zlatne i hrskave. Dok se jelo peče, pripremite umak miješanjem grčkog jogurta, sitno sjeckanog kopra i soka od limuna. Poslužite tople piroge i povrće prelivene umakom.

Srijeda: Tjestenina sa smeđim maslacem i burratom

Sredinom tjedna priuštite si dašak luksuza bez komplicirane pripreme. Tjestenina sa smeđim maslacem, svježim bosiljkom i kremastom burratom jelo je koje dokazuje da su najjednostavnije stvari često i najbolje. Orašasti miris smeđeg maslaca pretvara ovo jelo u pravi gurmanski doživljaj.

Sastojci:

400 g špageta ili druge duge tjestenine

100 g maslaca

velika šaka svježeg bosiljka

jedna kugla burrate

sol

svježe mljeveni crni papar

parmezan za posipanje

Priprema:

Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju u velikoj količini slane vode. Sačuvajte malo vode od kuhanja. Dok se tjestenina kuha, u velikoj tavi na srednje jakoj vatri otopite maslac. Nastavite ga kuhati, povremeno miješajući, dok ne dobije zlatno-smeđu boju i ne počne mirisati orašasto. Maknite tavu s vatre. Ocijeđenu tjesteninu prebacite u tavu sa smeđim maslacem, dodajte listove bosiljka i malo vode od kuhanja te sve dobro promiješajte. Poslužite odmah, a na svaku porciju stavite komade natrgane burrate, pospite svježe mljevenim paprom i naribanim parmezanom.

Četvrtak: Losos iz pećnice s pestom i cherry rajčicama

Četvrtak je rezerviran za lagano i zdravo jelo koje odiše mediteranskim duhom. Losos iz pećnice s pestom i pečenim cherry rajčicama priprema se brzo, a rezultat je sočna riba puna okusa, savršeno upotpunjena slatkoćom pečenih rajčica i aromom pesta.

Sastojci:

četiri fileta lososa

250 g cherry rajčica

četiri žlice pesta od bosiljka

maslinovo ulje

sol i papar

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C i obložite lim za pečenje papirom za pečenje. Filete lososa posolite i popaprite s obje strane i položite ih na lim. Cherry rajčice pomiješajte s malo maslinovog ulja, soli i papra te ih rasporedite oko lososa. Svaki filet lososa premažite jednom žlicom pesta. Pecite u zagrijanoj pećnici 12 do 15 minuta, ovisno o debljini fileta, ili dok se losos ne ispeče. Poslužite toplo uz prilog po želji, poput kus-kusa ili kuhane kvinoje.

Petak: Meksička "Elote" pizza s kukuruzom

Započnite vikend zabavnim i nesvakidašnjim jelom koje će oduševiti cijelu obitelj. "Elote" pizza donosi okuse popularnog meksičkog uličnog jela - pečenog kukuruza sa sirom, čilijem i limetom - na hrskavoj podlozi. Priprema je jednostavna, a u nju možete uključiti i najmlađe.

Sastojci:

jedno tijesto za pizzu

300 g kukuruza (iz konzerve ili smrznutog)

150 g naribanog sira (mozzarella ili mješavina)

50 g feta sira

pola crvenog luka sitno nasjeckanog

svježi korijander

Za umak: tri žlice majoneze, sok jedne limete, pola žličice čilija u prahu

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 220 °C. U zdjeli pomiješajte majonezu, sok limete i čili u prahu. Razvaljajte tijesto za pizzu na limu za pečenje i premažite ga pripremljenim umakom. Pospite naribanim sirom, a zatim ravnomjerno rasporedite kukuruz i nasjeckani crveni luk. Pecite 15 do 20 minuta, dok rubovi ne postanu zlatni, a sir se ne otopi. Nakon pečenja, pizzu pospite razmrvljenim feta sirom i svježim, nasjeckanim korijanderom.

Subota: "French Dip" sendviči s junetinom iz slow cookera

Subota je idealna za jela koja se polako kuhaju i ispunjavaju dom primamljivim mirisima. "French Dip" sendviči iz slow cookera su vrhunac hedonizma. Meka junetina, kuhana u bogatom temeljcu satima, poslužuje se u hrskavom pecivu, a svaki zalogaj umače se u preostali sok od pečenja.

Sastojci:

jedan kg junećeg buta ili plećke u komadu

jedna litra goveđeg temeljca

jedna glavica luka

dva češnja češnjaka

lovorov list

baguette ili druga hrskava peciva

sir po želji (npr. provolone)

Priprema:

U slow cooker stavite komad junetine. Dodajte temeljac, luk narezan na veće komade, zgnječeni češnjak i lovorov list. Posolite i popaprite. Kuhajte na niskoj temperaturi šest do osam sati, ili na visokoj tri do četiri sata, dok meso ne postane toliko mekano da se raspada vilicom. Izvadite meso i natrgajte ga pomoću dvije vilice. Procijedite tekućinu u kojoj se meso kuhalo; to će biti vaš umak za umakanje ("au jus"). Peciva prerežite, na donju polovicu stavite natrgano meso, prekrijte ploškama sira i kratko zapecite u pećnici dok se sir ne otopi. Poslužite sendviče uz zdjelicu toplog umaka sa strane.

Nedjelja: Pileća piccata s umakom od kadulje i tjesteninom

Završite tjedan s jelom koje je istovremeno elegantno i utješno. Pileća piccata sa smeđim maslacem od kadulje i kremastom tjesteninom unosi dašak sofisticiranosti na nedjeljni stol. Okus pržene kadulje u orašastom maslacu savršeno se spaja s piletinom i stvara umak koji će vas oduševiti.

Sastojci:

četiri pileća prsa

brašno za paniranje

100 g maslaca

velika šaka svježih listova kadulje

100 ml bijelog vina

sok jednog limuna

200 ml vrhnja za kuhanje

400 g tjestenine (npr. pappardelle)

Priprema:

Pileća prsa istucite tako da budu jednake debljine, posolite, popaprite i uvaljajte u brašno. U velikoj tavi otopite polovicu maslaca i ispecite piletinu s obje strane dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite piletinu iz tave. U istu tavu dodajte ostatak maslaca i listove kadulje. Pržite dok maslac ne postane smećkast, a kadulja hrskava. Deglazirajte tavu bijelim vinom i limunovim sokom. Dodajte vrhnje za kuhanje i kuhajte dok se umak malo ne zgusne. Vratite piletinu u umak. U međuvremenu skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Poslužite piletinu i umak preko kuhane tjestenine.

Nadamo se da će vam ovaj jelovnik unijeti novu dozu inspiracije i pokazati da planiranje obroka može biti kreativan i zabavan proces. Kuhanje je više od puke potrebe, to je prilika za istraživanje, uživanje i stvaranje uspomena s najdražima. Dobar tek!

