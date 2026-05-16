TJEDNI JELOVNIK /

Izlazak iz kulinarske kolotečine: Sedam dana, sedam nezaboravnih obroka

Izlazak iz kulinarske kolotečine: Sedam dana, sedam nezaboravnih obroka
Jednostavni, brzi i ukusni recepti iz cijelog svijeta koji će prekinuti monotoniju i vratiti vam radost kuhanja. Zaboravite na monotoniju jer smo za vas pripremili tjedni jelovnik osmišljen da probudi vaše okusne pupoljke

16.5.2026.
7:08
Antonela Ištvan
Svakog tjedna ista priča: što danas kuhati? Pitanje je to koje odzvanja u mislima mnogih, a odgovor se često svede na nekoliko provjerenih, ali već pomalo dosadnih jela. Ako ste se umorili od rutine i želite ponovno otkriti radost kuhanja bez provođenja sati u kuhinji, na pravom ste mjestu.

Zaboravite na monotoniju jer smo za vas pripremili tjedni jelovnik osmišljen da probudi vaše okusne pupoljke. Pretražili smo internet u potrazi za zanimljivim i osvježavajućim receptima i sastavili plan koji spaja jednostavnost pripreme s bogatstvom okusa iz cijelog svijeta. Pripremite se za kulinarsku avanturu koja će svaki dan u tjednu učiniti posebnim.

Ponedjeljak: Pikantna tajlandska junetina s bosiljkom (Pad Kra Pao)

Započnite tjedan brzo i s puno okusa uz Pad Kra Pao, klasik tajlandske ulične hrane. Ovo jelo gotovo je za manje od dvadeset minuta, a njegova aromatična pikantnost razbudit će vas i dati vam energiju za nadolazeće dane. Poslužite ga s kuhanom rižom i jajem pečenim na oko za autentično iskustvo.

Sastojci:

  • 500 g mljevene junetine
  • jedna velika vezica tajlandskog bosiljka (ili običnog ako tajlandski nije dostupan)
  • četiri češnja češnjaka
  • dvije do tri ljute papričice
  • jedna žlica ribljeg umaka
  • dvije žlice soja umaka
  • jedna žlica umaka od kamenica
  • jedna žličica šećera
  • ulje za prženje

Priprema:

  1. U mužaru ili sjeckalici usitnite češnjak i ljute papričice dok ne dobijete grubu pastu.
  2. U woku ili dubokoj tavi zagrijte ulje na jakoj vatri te kratko popržite pastu od češnjaka i papričica dok ne zamiriše.
  3. Dodajte mljeveno meso i pržite ga, razbijajući grudice, dok ne posmeđi.
  4. U maloj zdjeli pomiješajte riblji umak, soja umak, umak od kamenica i šećer. Prelijte umak preko mesa i dobro promiješajte.
  5. Maknite tavu s vatre i umiješajte listove bosiljka. Miješajte dok listovi ne povenu, otprilike jednu minutu, te odmah poslužite.

Utorak: Zapečene piroge s karameliziranim kupusom i lukom

Utorkom rušimo predrasude s jelom koje spaja udobnost i inovativnost. Zapečene piroge s karameliziranim kupusom i lukom jelo su iz jednog lima za pečenje koje zahtijeva minimalan trud, a donosi nevjerojatno bogatstvo okusa. Sve se zaokružuje kremastim umakom od kopra koji jelu daje svježinu.

Sastojci:

  • jedno pakiranje smrznutih piroga po izboru
  • pola glavice kupusa narezanog na kriške
  • jedan veliki luk narezan na ploške
  • maslinovo ulje
  • sol i papar
  • Za umak: 200 g grčkog jogurta ili kiselog vrhnja, šaka svježeg kopra, sok pola limuna

Priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 200 °C.
  2. Na velikom limu za pečenje pomiješajte kriške kupusa i luka s maslinovim uljem, soli i paprom. Pecite dvadesetak minuta dok povrće ne počne mekšati i dobivati boju.
  3. Izvadite lim iz pećnice, dodajte smrznute piroge i sve lagano promiješajte. Vratite u pećnicu i pecite još desetak do petnaest minuta, dok piroge ne postanu zlatne i hrskave.
  4. Dok se jelo peče, pripremite umak miješanjem grčkog jogurta, sitno sjeckanog kopra i soka od limuna.
  5. Poslužite tople piroge i povrće prelivene umakom.

Srijeda: Tjestenina sa smeđim maslacem i burratom

Sredinom tjedna priuštite si dašak luksuza bez komplicirane pripreme. Tjestenina sa smeđim maslacem, svježim bosiljkom i kremastom burratom jelo je koje dokazuje da su najjednostavnije stvari često i najbolje. Orašasti miris smeđeg maslaca pretvara ovo jelo u pravi gurmanski doživljaj.

Sastojci:

  • 400 g špageta ili druge duge tjestenine
  • 100 g maslaca
  • velika šaka svježeg bosiljka
  • jedna kugla burrate
  • sol
  • svježe mljeveni crni papar
  • parmezan za posipanje

Priprema:

  1. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju u velikoj količini slane vode. Sačuvajte malo vode od kuhanja.
  2. Dok se tjestenina kuha, u velikoj tavi na srednje jakoj vatri otopite maslac. Nastavite ga kuhati, povremeno miješajući, dok ne dobije zlatno-smeđu boju i ne počne mirisati orašasto. Maknite tavu s vatre.
  3. Ocijeđenu tjesteninu prebacite u tavu sa smeđim maslacem, dodajte listove bosiljka i malo vode od kuhanja te sve dobro promiješajte.
  4. Poslužite odmah, a na svaku porciju stavite komade natrgane burrate, pospite svježe mljevenim paprom i naribanim parmezanom.

Četvrtak: Losos iz pećnice s pestom i cherry rajčicama

Četvrtak je rezerviran za lagano i zdravo jelo koje odiše mediteranskim duhom. Losos iz pećnice s pestom i pečenim cherry rajčicama priprema se brzo, a rezultat je sočna riba puna okusa, savršeno upotpunjena slatkoćom pečenih rajčica i aromom pesta.

Sastojci:

  • četiri fileta lososa
  • 250 g cherry rajčica
  • četiri žlice pesta od bosiljka
  • maslinovo ulje
  • sol i papar

Priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 200 °C i obložite lim za pečenje papirom za pečenje.
  2. Filete lososa posolite i popaprite s obje strane i položite ih na lim.
  3. Cherry rajčice pomiješajte s malo maslinovog ulja, soli i papra te ih rasporedite oko lososa.
  4. Svaki filet lososa premažite jednom žlicom pesta.
  5. Pecite u zagrijanoj pećnici 12 do 15 minuta, ovisno o debljini fileta, ili dok se losos ne ispeče. Poslužite toplo uz prilog po želji, poput kus-kusa ili kuhane kvinoje.

Petak: Meksička "Elote" pizza s kukuruzom

Započnite vikend zabavnim i nesvakidašnjim jelom koje će oduševiti cijelu obitelj. "Elote" pizza donosi okuse popularnog meksičkog uličnog jela - pečenog kukuruza sa sirom, čilijem i limetom - na hrskavoj podlozi. Priprema je jednostavna, a u nju možete uključiti i najmlađe.

Sastojci:

  • jedno tijesto za pizzu
  • 300 g kukuruza (iz konzerve ili smrznutog)
  • 150 g naribanog sira (mozzarella ili mješavina)
  • 50 g feta sira
  • pola crvenog luka sitno nasjeckanog
  • svježi korijander
  • Za umak: tri žlice majoneze, sok jedne limete, pola žličice čilija u prahu

Priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 220 °C.
  2. U zdjeli pomiješajte majonezu, sok limete i čili u prahu.
  3. Razvaljajte tijesto za pizzu na limu za pečenje i premažite ga pripremljenim umakom.
  4. Pospite naribanim sirom, a zatim ravnomjerno rasporedite kukuruz i nasjeckani crveni luk.
  5. Pecite 15 do 20 minuta, dok rubovi ne postanu zlatni, a sir se ne otopi.
  6. Nakon pečenja, pizzu pospite razmrvljenim feta sirom i svježim, nasjeckanim korijanderom.

Subota: "French Dip" sendviči s junetinom iz slow cookera

Subota je idealna za jela koja se polako kuhaju i ispunjavaju dom primamljivim mirisima. "French Dip" sendviči iz slow cookera su vrhunac hedonizma. Meka junetina, kuhana u bogatom temeljcu satima, poslužuje se u hrskavom pecivu, a svaki zalogaj umače se u preostali sok od pečenja.

Sastojci:

  • jedan kg junećeg buta ili plećke u komadu
  • jedna litra goveđeg temeljca
  • jedna glavica luka
  • dva češnja češnjaka
  • lovorov list
  • baguette ili druga hrskava peciva
  • sir po želji (npr. provolone)

Priprema:

  1. U slow cooker stavite komad junetine. Dodajte temeljac, luk narezan na veće komade, zgnječeni češnjak i lovorov list. Posolite i popaprite.
  2. Kuhajte na niskoj temperaturi šest do osam sati, ili na visokoj tri do četiri sata, dok meso ne postane toliko mekano da se raspada vilicom.
  3. Izvadite meso i natrgajte ga pomoću dvije vilice. Procijedite tekućinu u kojoj se meso kuhalo; to će biti vaš umak za umakanje ("au jus").
  4. Peciva prerežite, na donju polovicu stavite natrgano meso, prekrijte ploškama sira i kratko zapecite u pećnici dok se sir ne otopi.
  5. Poslužite sendviče uz zdjelicu toplog umaka sa strane.

Nedjelja: Pileća piccata s umakom od kadulje i tjesteninom

Završite tjedan s jelom koje je istovremeno elegantno i utješno. Pileća piccata sa smeđim maslacem od kadulje i kremastom tjesteninom unosi dašak sofisticiranosti na nedjeljni stol. Okus pržene kadulje u orašastom maslacu savršeno se spaja s piletinom i stvara umak koji će vas oduševiti.

Sastojci:

  • četiri pileća prsa
  • brašno za paniranje
  • 100 g maslaca
  • velika šaka svježih listova kadulje
  • 100 ml bijelog vina
  • sok jednog limuna
  • 200 ml vrhnja za kuhanje
  • 400 g tjestenine (npr. pappardelle)

Priprema:

  1. Pileća prsa istucite tako da budu jednake debljine, posolite, popaprite i uvaljajte u brašno.
  2. U velikoj tavi otopite polovicu maslaca i ispecite piletinu s obje strane dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite piletinu iz tave.
  3. U istu tavu dodajte ostatak maslaca i listove kadulje. Pržite dok maslac ne postane smećkast, a kadulja hrskava.
  4. Deglazirajte tavu bijelim vinom i limunovim sokom. Dodajte vrhnje za kuhanje i kuhajte dok se umak malo ne zgusne.
  5. Vratite piletinu u umak. U međuvremenu skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.
  6. Poslužite piletinu i umak preko kuhane tjestenine.

Nadamo se da će vam ovaj jelovnik unijeti novu dozu inspiracije i pokazati da planiranje obroka može biti kreativan i zabavan proces. Kuhanje je više od puke potrebe, to je prilika za istraživanje, uživanje i stvaranje uspomena s najdražima. Dobar tek!

Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
