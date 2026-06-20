Pronađen veličanstveni mozaik: 'Ovo je otkriće od velike znanstvene važnosti'

U srcu drevnog grada Aspendosa, na jugu Turske, arheolozi su naišli na otkriće koje nanovo ispisuje umjetničku povijest rimske Anatolije. Tijekom sustavnih iskapanja duž Kazališne ulice, drevne prometnice koja povezuje gradsku akropolu s jednim od najbolje očuvanih rimskih kazališta na svijetu, otkriven je podni mozaik iznimne ljepote i rijetkosti.

Prizor koji je izronio ispod slojeva zemlje star je gotovo 1800 godina i prikazuje personifikaciju rijeke koja je bila žila kucavica grada, otkrivajući ne samo izvanrednu vještinu drevnih majstora, već i duboku duhovnu vezu stanovnika s krajolikom koji ih je hranio.

Neočekivano nalazište na putu prema kazalištu

Nalaz je smješten na Istočnom trgu, u arhitektonskoj strukturi dimenzija otprilike šest puta 25 metara, pozicioniranoj između glavnog trga i istočnih gradskih zidina. Tim predvođen turskim Ministarstvom kulture i turizma do sada je u potpunosti istražio tek dio kompleksa, površine oko šest puta 7,5 metara, no već je sada jasno da se raskošni mozaik nastavlja i na dijelove koji tek čekaju svoje otkriće.

Foto: Profimedia

Prve analize upućuju na to da je građevina izvorno izgrađena početkom 3. stoljeća kao bazen ili nimfej, javni prostor posvećen vodi. Međutim, stratigrafska istraživanja otkrila su dramatičan preokret u njezinoj povijesti. Nakon razornog potresa koji je pogodio regiju 262. godine, čini se da je prvotni otvoreni prostor pregrađen unutarnjim zidovima i podijeljen u manje prostorije.

Ova prenamjena pruža rijedak uvid u urbanističku prilagodbu i otpornost Aspendosa, grada koji se nakon prirodne katastrofe pokušavao oporaviti i prilagoditi novim funkcionalnim potrebama. Sam mozaik, podijeljen u dvije glavne cjeline - jednu s geometrijskim uzorcima i drugu s centralnom figuralnom scenom - svjedoči o bogatstvu i umjetničkim ambicijama grada prije nego što ga je zadesila nesreća.

Mladi Eurimedon: Lice rijeke koja je život značila

Ono što ovo otkriće čini jedinstvenim jest središnji motiv. U srcu kompozicije nalazi se lik identificiran kao "Mladi Eurimedon", božanska personifikacija rijeke Eurimedon, danas poznate kao Köprüçay, koja je tisućljećima oblikovala poljoprivredno zemljište, trgovinu i sam identitet Aspendosa. Prikazi lokalnih riječnih božanstava iznimno su rijetki u mozaičkoj umjetnosti rimske Anatolije, što ovaj nalaz čini neprocjenjivim za razumijevanje lokalnih vjerovanja i umjetničkih konvencija, piše Turkiye Today.

Mladi Eurimedon prikazan je u opuštenoj, poluležećoj pozi, s lišćem trske na glavi i u ruci. Naslonjen je na amforu iz koje neprestano teče voda, snažan simbol plodnosti i neiscrpne životne snage rijeke. Scenu upotpunjuju ribe koje plivaju u suprotnim smjerovima, unoseći dinamiku i dočaravajući bogatstvo vodenog svijeta. Ovaj prikaz odstupa od uobičajenih kanona, gdje su riječni bogovi često prikazivani kao zreli, bradati muškarci koji utjelovljuju monumentalnu snagu prirode. Mladenački izgled Eurimedona u Aspendosu sugerira drugačiji ton: živost, obnovu i neprekidni tok koji osigurava prosperitet.

Foto: Profimedia

Umjetnost i znanost isprepleteni u tisućama kamenčića

Turski ministar kulture i turizma, Mehmet Nuri Ersoy, opisao je mozaik kao otkriće od "velike znanstvene važnosti" koje pruža ključne podatke za proučavanje rimske umjetnosti u Anatoliji. Vještina izrade doista je izvanredna. Mozaik je sastavljen od tisuća sitnih, precizno izrezanih kamenih kockica, poznatih kao tesere, koje su majstorima omogućile stvaranje suptilnih prijelaza boja, finih detalja i harmoničnih proporcija. Takva tehnička profinjenost stavlja ovo djelo uz bok najboljim primjerima dokumentiranim u istočnom Mediteranu i svjedoči o postojanju visoko razvijenih mozaičkih radionica u regiji Pamfilije.

Ovaj nalaz također proširuje našu sliku o samom Aspendosu. Grad, koji se nalazi na UNESCO-ovoj privremenoj listi svjetske baštine, dosad je bio najpoznatiji po svom grandioznom kazalištu i jednom od najsloženijih rimskih akvedukata, koji svjedoče o izvanrednim inženjerskim postignućima. Mozaik Mladog Eurimedona sada usmjerava pozornost na bogato ukrašene javne prostore, trgove i ulice, otkrivajući sofisticirani urbani život. On vizualno obnavlja vezu između grada i rijeke, pokazujući da voda nije bila samo praktični resurs, već i središnji element kulturnog i duhovnog identiteta njegovih stanovnika.

Dok se iskapanja nastavljaju, arheolozi se nadaju da će otkriti ostatak mozaika i u potpunosti definirati namjenu i tlocrt građevine. Za sada, lik Mladog Eurimedona izronio je iz prošlosti kao snažan simbol, podsjećajući nas da čak i u najbolje istraženim drevnim gradovima još uvijek leže skrivene priče koje čekaju da budu ispričane.

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