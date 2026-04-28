Hladna rijeka, visoke stijene i prizori za pamćenje: 'Skriveni grad' koji vrijedi potražiti

Jeste li čuli za Saklıkent kanjon u Turskoj? U prijevodu doslovno znači "skriveni grad", pa ne čudi ako vam se negdje na mapi sakrio. Ipak, ako se nađete u blizini Fethiyea, Kaşa ili na širem području turske obale, probajte ga pronaći, jer ovo je zaista prizor koji se pamti.

Turska je zemlja koja vas stalno iznenađuje. Jedan dan ste na plaži, drugi istražujete antičke gradove, a već treći hodate kroz ledenu vodu između golemih stijena. Upravo je takav dojam ostavio Saklıkent na novinare iz redakcije Putoholičari.hr – divlji, sirov i spektakularan prizor prirode koji vas u sekundi izbaci iz ljetne vrućine i prebaci u sasvim drugačiji svijet.

"Kanjon izgleda kao da je skriven od ostatka svijeta, duboko usječen među stijene, hladan i moćan čak i usred ljeta", pišu.

Ono što Saklıkent čini posebnim nije samo njegova impresivna veličina, nego i doživljaj koji pruža već pri samom ulasku. Prvi dio kanjona vodi preko drvenih, uzdignutih platformi, a zatim slijedi ono najzanimljivije – hodanje kroz vodu između visokih, strmih stijena dok vas okružuje gotovo nadrealan prirodni ambijent. Voda je iznenađujuće hladna i usred ljeta, jer sunčeva svjetlost teško dopire do dna kanjona. Upravo zato Saklıkent predstavlja idealno osvježenje i bijeg od vrućina na turskoj obali.

Najbolje razdoblje za posjet

Najugodnije vrijeme za istraživanje kanjona je od proljeća do ljeta te tijekom toplijeg dijela godine, kada se snijeg s planina Taurus uglavnom otopi, a razina vode postane pogodnija za ulazak u klanac. U tom razdoblju dublji dijelovi kanjona najčešće su dostupniji, a Saklıkent tada pokazuje svoju najatraktivniju stranu.

Ako planirate posjet, preporučuje se ponijeti obuću za vodu ili je unajmiti na licu mjesta, jer kretanje kroz kanjon uz odgovarajuću obuću znatno olakšava i povećava sigurnost. Stijene mogu biti skliske, a voda na pojedinim mjestima dublja nego što se očekuje. Upravo ta kombinacija lagane avanture i spektakularnog krajolika čini Saklıkent jednim od omiljenih izleta za ljubitelje prirode i aktivnog odmora u okolici Fethiyea.

"Ako se nađete u blizini Fethiyea ili Kaşa, stvarno ga vrijedi uvrstiti u plan. Jer Turska nije samo more, resorti i bazari. Turska je i ovakva – divlja, fotogenična i puna mjesta zbog kojih poželite odmah krenuti dalje istraživati", napisali su.

