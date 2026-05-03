Recept koji je postao globalni fenomen: Za ovaj desert trebat će vam samo jedna zdjela

Kremasti i bogati baskijski cheesecake, s karakterističnom "zagorenom" koricom, postao je globalni fenomen. Iako potječe iz malog bara u Španjolskoj, danas ga možete pronaći u slastičarnicama diljem svijeta, a zapravo je iznenađujuće jednostavan za pripremu kod kuće.

Putovanja su sjajna prilika za istraživanje lokalnih pekarnica i slastičarnica kako bi se upoznalo mjesto, a mnogima je upravo San Sebastián ili baskijski cheesecake postao omiljeni desert. Poznat po svojoj karameliziranoj vanjštini i gotovo tekućoj sredini, brzo je postao nezaobilazan dio ponude, no mnogi ne znaju da je za njegovu pripremu kod kuće potrebno minimalno truda.

Ova slastica nastala je 1990. godine u baru La Viña u San Sebastiánu, obalnom gradu u španjolskoj Baskiji. Chef Santiago Rivera htio je stvoriti kolač od sira koji se razlikuje od klasičnog američkog pa ga je odlučio peći na vrlo visokoj temperaturi kako bi dobio duboko karameliziranu vanjštinu i nevjerojatno kremastu unutrašnjost. Cijela filozofija svodi se na to da sve sastojke ubacite u jednu zdjelu i izmiješate ih, piše RecipeTin Eats.

Foto: Shutterstock

Recept za baskijski cheesecake

Iako originalni recept iz La Viñe ostaje tajna, ova verzija daje nevjerojatno slične rezultate. Nakon što izvažete sastojke, jednostavno ih sve stavite u jednu posudu i miješate dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Upravo ta jednostavnost čini ga idealnim desertom čak i za one koji nemaju puno iskustva u kuhinji.

Sastojci:

1 kg krem sira, sobne temperature

400 g šećera

7 velikih jaja, sobne temperature

500 ml vrhnja za šlag (s najmanje 35 posto mliječne masti)

1 žlica glatkog brašna

Prstohvat soli (po želji)

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 200°C. Okrugli kalup za torte (promjera 24-26 cm) dobro namastite i obložite s dva sloja papira za pečenje, pazeći da papir viri nekoliko centimetara iznad ruba kalupa. To će dati kolaču karakterističan rustikalni izgled. U velikoj zdjeli mikserom kremasto umutite krem sir i šećer dok ne dobijete potpuno glatku smjesu bez grudica. Dodajte jaja jedno po jedno, dobro miješajući nakon svakog dodavanja dok se smjesa potpuno ne sjedini. U smjesu prosijte brašno i sol te lagano promiješajte. Na kraju, polako ulijevajte vrhnje za šlag i miješajte na najmanjoj brzini dok ne dobijete jednoličnu, tekuću smjesu. Ulijte smjesu u pripremljeni kalup i stavite ga peći na srednju rešetku. Kolač provjeravajte svakih pet minuta nakon što prođe pola sata. Trik je u tome da vrh torte dobije tamnu, "zagorenu" boju, ali da sredina ostane lagano drhtava kada protresete kalup. Upravo to osigurava onu prepoznatljivu kremastu teksturu. Nakon što ste postigli željenu boju vrha, izvadite kolač iz pećnice. Najteži dio cijelog procesa je čekanje. Kolač se prvo mora ohladiti na sobnoj temperaturi, a zatim ga treba staviti u hladnjak na najmanje šest sati, iako je najbolje ostaviti ga preko noći. Kada se stegne, narežite ga i poslužite. Iako se često kombinira s čokoladnim umakom, ovaj je kolač toliko bogat i ukusan da možete uživati u njegovom čistom, kremastom okusu i bez ikakvih dodataka.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Recept za desert koji osvaja aromom: Pripremite tiramisu za savršen kraj svakog obroka