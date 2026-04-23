Recept koji ćete obožavati: Poznata slastičarka otkrila trik za savršeni kolač od limuna

Kolač od limuna je klasik proljetne sezone, idealan za uživanje uz šalicu čaja. Iako gotovo svi poznati slastičari imaju svoju verziju ovog popularnog deserta, jedna od njih tvrdi da dodavanje još jednog sastojka stvara pravu eksploziju okusa.

Jane Dunn, autorica popularnog bloga Jane's Patisserie, poznata je po svojim kreativnim receptima. Njezin kolač od limuna nije iznimka, a tajna se krije u jednom voćnom dodatku koji mu daje jedinstvenu notu i sočnost - borovnicama.

Dobitna kombinacija okusa

Jane je otkrila zašto je spoj limuna i borovnica tako uspješan. Prema njezinim riječima, ova kombinacija se pokazala kao pun pogodak u brojnim drugim receptima koje je razvila.

"Ovo je uvijek tako dobitna kombinacija okusa, stoga sam htjela podijeliti i verziju u obliku kruha, uz ostale recepte s borovnicama i limunom na mom blogu, uključujući tart, muffine, kuglof, pogačice i drugo", napisala je Jane. "Volim sve kolače u ovom obliku i uvijek su bili vrlo popularni na mojoj stranici, pa se nadam da ćete uživati u ovom receptu jednako kao i ja."

Slastičarka je objasnila da je ključno koristiti borovnice dok su u "vrhuncu sezone" kako bi se oslobodio njihov puni potencijal. "Ponekad mi se čini da borovnice nemaju nikakav okus, ali kada ih dodate u kolač i ispečete u pećnici, pršte od okusa", kaže. Uz to, naglašava važnost pravilno zagrijane pećnice za postizanje savršenih rezultata.

Recept za sočni kolač s limunom i borovnicama

Ako želite isprobati ovaj osvježavajući desert, slijedite ove jednostavne korake.

Sastojci:

225 g maslaca, omekšanog

225 g šećera

225 g glatkog brašna

50 g mljevenih badema

4 velika jaja

korica 2 limuna

150 g svježih borovnica

Za glazuru:

150 g šećera u prahu

sok 1 limuna

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C (160°C s ventilatorom). Duguljasti kalup za pečenje (od otprilike 900 g) obložite papirom za pečenje. Miksanje: U velikoj zdjeli pjenasto izmiksajte omekšani maslac i šećer dok smjesa ne postane svijetla i kremasta. Dodavanje sastojaka: Dodajte brašno, mljevene bademe, jaja i naribanu limunovu koricu te ponovno sve dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine. Umiješajte borovnice: Na kraju, lagano špatulom umiješajte borovnice u smjesu, pazeći da ih ne zgnječite. Pečenje: Smjesu ravnomjerno rasporedite u pripremljeni kalup i poravnajte vrh. Pecite u zagrijanoj pećnici 45 do 55 minuta. Provjerite je li kolač pečen tako da u sredinu zabodete čačkalicu – ako izađe čista, gotov je. Hlađenje: Pečeni kolač ostavite da se potpuno ohladi u kalupu prije nego što ga prelijete glazurom. Priprema glazure: Za glazuru, u maloj zdjeli pomiješajte šećer u prahu i limunov sok. Miješajte dok ne dobijete gustu, glatku pastu. Ukrašavanje: Glazuru prelijte preko ohlađenog biskvita. Prije posluživanja, kolač možete dodatno ukrasiti svježom limunovom koricom i pokojom borovnicom. Uživajte u ovoj savršenoj proljetnoj slastici.

