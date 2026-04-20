Ne bacajte mlijeko kojem ističe rok trajanja: Iskoristite ga za četiri genijalna recepta

Svi smo se našli u toj situaciji: posegnete za tetrapakom mlijeka u hladnjaku, pa otkrijete da se pokvarilo. No, ono što možda ne znate jest da bačene litre mlijeka čine dio puno većeg problema bacanja hrane. U Hrvatskoj se godišnje u kućanstvima baci više od 220.000 tona hrane, a mlijeko je često pri vrhu popisa namirnica koje završavaju u otpadu.

Srećom, čak i kada se mlijeku približi istek roka, ne morate ga baciti. Postoji bezbroj ukusnih, brzih i jednostavnih načina da ga iskoristite do zadnje kapi. Ako vam treba inspiracija, donosimo četiri jednostavna recepata, koji će spasiti mlijeko od bacanja.

1. Recept za palačinke s cimetom i preljevom od krem ​​sira

Ako tražite doručak ili ručak koji će oduševiti sve za stolom tijekom vikenda, ne tražite dalje. Palačinke s cimetom i preljevom od krem sira genijalan su spoj američkih palačinki i popularnih rolada s cimetom. Ovaj recept donosi sve okuse klasičnog pečenog kolača, ali bez tehnički zahtjevnog i dugotrajnog posla.

Sastojci:

200 g glatkog brašna

1 žlica praška za pecivo

75 g šećera u prahu

2 jaja

200 ml mlijeka

Šaka borovnica

Šaka nasjeckanih pekan oraha

1 banana

1 jabuka

2 žličice cimeta

60 g maslaca

75 g svjetlosmeđeg šećera

50 ml krem ​​sira

75 g šećera u prahu

1 žličica ekstrakta vanilije

Upute:

Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, šećer, jaja i polako dodajte mlijeko, miješajući pjenjačom da ne bude grudica. Miksajte cimet, maslac i svjetlosmeđi šećer te žlicom stavite u vrećicu za ukrašavanje. Pomiješajte krem ​​sir, šećer u prahu i ekstrakt vanilije dok ne postane glatko. Zagrijte suhu tavu. Žlicom stavljajte smjesu i rasporedite je u krug debljine oko centimetra. Pecite polako dok se ne počnu pojavljivati mjehurići, a zatim po vrhu u spiralu nanesite nadjev od cimeta. Preokrenite, pecite još oko 15 sekundi i maknite s vatre. Poslužite poslagano u toranj, preliveno kremom od sira, uz dodatak voća i sjeckanih orašastih plodova.

2. Recept za zdrave vafle

Ljubitelji vafla mogu isprobati zdraviju verziju ovog klasika. Zamjenom običnog brašna hranjivijom mješavinom integralnog brašna, zobenih mekinja i sjemenki, ovi vafli postaju zdrav obrok za cijelu obitelj. Poslužite ih s izborom voćnih preljeva, svježim sirom ili običnim jogurtom te s malo meda ili javorovog sirupa.

Sastojci:

100 g maslaca

210 g brašna

50 g zobenih mekinja

150 g prženih zrna suncokreta

80 g lanenog sjemena

2 prstohvata soli

1 žličica sode bikarbone

450 ml mlijeka

2 jaja

250 g niskomasnog svježeg sira

400 g borovnica

Upute:

Otopite maslac i ostavite da se ohladi. Pomiješajte brašno, zobene mekinje, sjemenke, sol i sodu bikarbonu. Umutite mlijeko, jaja i maslac da dobijete glatku smjesu. Zagrijte aparat za vafle. Premažite aparat za vafle s malo maslaca. Ulijte smjesu i pecite vafle dok ne porumene. Poslužite ih sa svježim sirom i borovnicama.

3. Recept za borek sa sirom

Borek sa sirom, klasično tursko jelo, idealan je za ručkove i piknike. Jednom pečen, može se čuvati u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku do tri dana i jesti hladan ili podgrijan, piše Mirror.

Sastojci za četiri porcije:

Tijesto:

360 g brašna

2 žličice instant kvasca

šećer (količina po želji/prstohvat)

1⁄2 žličice soli

240 ml tople vode

120 ml biljnog ulja

Punjenje:

150 g feta sira

120 ml punomasnog mlijeka

10 g svježeg peršina

1 jaje

Prženje

120 ml ulja

Upute:

Tijesto

U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer i sol. U zasebnoj posudi pomiješajte kvasac s malo vode te ga dodajte u brašno kada se sjedini. Dodajte biljno ulje. Postupno dodajte 240 ml vode i mijesite tijesto rukama dok ne postane glatko i homogeno. Pokrijte zdjelu krpom ili prozirnom folijom. Ostavite tijesto da odmara jedan sat.

Punjenje i oblikovanje

U drugoj zdjeli sitno nasjeckajte svježi peršin i pomiješajte ga s feta sirom, punomasnim mlijekom i prstohvatom soli. Sve dobro sjedinite rukama. Kada se volumen tijesta udvostruči, stavite ga na pobrašnjenu površinu i narežite na jednake dijelove. Valjkom za tijesto razvaljajte svaki komad u mali krug. Na sredinu svakog kruga stavite žlicu smjese sa sirom i preklopite kako biste dobili oblik polumjeseca. Vilicom dobro pritisnite rubove kako biste zatvorili tijesto. Premažite borek razmućenim jajetom.

Prženje

Zagrijte ulje u tavi i pržite borek na visokoj temperaturi dok ne postane zlatan i blago hrskav. Izvadite borek iz tave i stavite ga na papirnate ručnike kako bi upili višak ulja. Poslužite vruće.

4. Recept za brownie iz mikrovalne

Kada vas uhvati želja za nečim slatkim, brownie iz mikrovalne pećnice idealno je rješenje. Ovaj bogati, sočni čokoladni kolač gotov je za samo deset minuta, a vjerojatno sve sastojke već imate u svojim ormarićima.

Sastojci:

20 g kakao praha

25 g pšeničnog brašna

30 g šećera

1⁄4 žličice ekstrakta vanilije

1⁄4 žličice praška za pecivo

1 prstohvat soli

50 ml mlijeka

30 ml ulja

20 g tamne čokolade (plus dodatno za posipanje)

Sladoled od vanilije

Upute:

U maloj posudi prikladnoj za mikrovalnu pećnicu, šalici ili malom lončiću (zapremnine oko 250 ml), pomiješajte kakao prah, brašno, šećer, vanilin šećer i sol dok se dobro ne sjedine. Dodajte mlijeko i ulje, miješajući dok smjesa ne postane glatka i bez vidljivih grudica brašna. Lagano umiješajte polovicu čokolade. Ostatak pospite po vrhu. Pecite u mikrovalnoj pećnici na najjačoj snazi oko minutu i deset do 15 sekundi. Brownie bi trebao narasti i izgledati gotovo pečeno. Ako sredina i dalje izgleda premokra, nastavite peći u intervalima od deset sekundi, provjeravajući svaki put dok ne bude gotovo. Pustite da se brownie hladi nekoliko minuta u posudici prije posluživanja. Uživajte dok je toplo, uz kuglicu sladoleda od vanilije za potpuni užitak.

