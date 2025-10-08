Ozbiljno upozorenje stiže od stručnjaka: Nikada ne prolijevajte mlijeko u sudoper

Vjerojatno ste to učinili stotinu puta – pri pripremi jutarnje kave ili žitarica otvorite mlijeko, a neugodan, kiselkast miris otkrije vam da mu je istekao rok trajanja. Prva reakcija koju većina nas ima je da prolijemo ostatke izravno u sudoper. No, prema upozorenjima stručnjaka iz vodovodnih tvrtki, ta naizgled bezazlena navika može uzrokovati ozbiljne probleme.

Prolijevanje mlijeka u odvod šteti i vašim cijevima i okolišu, a troškovi popravka mogu biti iznenađujuće visoki, piše Express.

Prolijevanje mlijeka u odvod nije dobro

Tvrtka Scottish Water, škotski javni opskrbljivač vodom, jasno ističe zašto je ova praksa štetna. Problem leži u sastavu mlijeka – mastima i proteinima.

"Kada prolijete mlijeko u sudoper, njegove masti i proteini mogu se stvrdnuti i zalijepiti za stijenke vaših cijevi, što s vremenom dovodi do začepljenja. Takva začepljenja mogu uzrokovati povrat otpadne vode, neugodne mirise i potencijalno skupe vodoinstalaterske popravke", objašnjavaju iz tvrtke.

Osim problema za kućanstvo, postoji i značajan ekološki problem. Kada mlijeko dospije u kanalizacijski sustav, ono u procesu razgradnje troši velike količine kisika iz vode. Ovaj proces, poznat kao biološka potrošnja kisika, može drastično smanjiti razinu kisika u rijekama i jezerima, što ugrožava vodu i šteti ekosustavu.

Ispravni načini zbrinjavanja starog mlijeka

Srećom, postoje jednostavne i ekološki prihvatljive alternative. Umjesto prolijevanja u sudoper, stručnjaci predlažu ova rješenja.

1. Koristite ga u vrtu

Stručnjaci savjetuju da staro mlijeko iskoristite za biljke, bilo kroz kompostiranje ili kao prirodno gnojivo.

Kompostiranje: Ako imate komposter, možete dodati manje količine starog mlijeka. Mlijeko je biorazgradivo i može obogatiti vaš kompost hranjivim tvarima. Samo ga dobro pomiješajte s ostatkom kompostnog materijala kako biste izbjegli neugodne mirise.

Ako imate komposter, možete dodati manje količine starog mlijeka. Mlijeko je biorazgradivo i može obogatiti vaš kompost hranjivim tvarima. Samo ga dobro pomiješajte s ostatkom kompostnog materijala kako biste izbjegli neugodne mirise. Prirodno gnojivo: Razrijeđeno mlijeko odlično je za vaše biljke. Pomiješajte jedan dio mlijeka s četiri dijela vode i tom otopinom zalijte tlo oko korijena biljaka. Hranjive tvari iz mlijeka, poput kalcija, potaknut će njihov rast i zdravlje.

2. Bacite ga u smeće na siguran način

Ako nemate vrt ili komposter, najjednostavnije rješenje je baciti ga u kućni otpad, ali uz jedan važan korak.

"Ulijte mlijeko u posudu s čepom, poput stare boce ili originalnog tetrapaka, dobro je zatvorite i tek onda bacite u smeće. Tako sprječavate curenje i stvaranje nereda u kanti za smeće", dodaju iz tvrtke.

Kako bi dodatno naglasili važnost pravilnog odlaganja, iz tvrtke ponavljaju ključna upozorenja. Nemojte prolijevati mlijeko u sudoper jer to uzrokuje začepljenja i šteti okolišu. Također nemojte ispuštati mlijeko u WC školjku jer to može dovesti do vodoinstalaterskih problema i nije ekološki prihvatljiva opcija.

