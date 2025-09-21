Medicinska tehničarka upozorila na opasnu naviku: 'Nikada nemojte to raditi!'

Zagorena hrana često se automatski baca u smeće, osobito kada do nje dođe zbog nepažnje tijekom korištenja kućanskih uređaja. No, takva naizgled bezazlena navika može predstavljati ozbiljan rizik od požara, upozorava stručnjakinja za hitne intervencije s više od deset godina iskustva u vatrogasnoj službi.

Bivša medicinska tehničarka, Ally, na TikToku je podijelila slučaj u kojem je mlada žena zapalila kolač u mikrovalnoj pećnici — umjesto 20 sekundi, greškom ga je grijala dvije minute. Kad je zagorjeli kolač bacila u kantu za smeće, ubrzo je izbio požar, piše New York Post.

Foto: Shutterstock

Zagorena hrana može dovesti do požara

Kako navodi stručnjakinja, izgorena hrana i dalje može sadržavati dovoljno topline da započne tinjanje pa čak i izazove vatru, osobito ako dođe u kontakt s lako zapaljivim materijalima u kućnom otpadu.

"Požar ne mora uvijek nastati od otvorenog plamena – dovoljno je i djelovanje vrlo visoke temperature. U zagorenoj hrani mogu ostati sitne, gotovo nevidljive žari, nalik onima koje tinjaju u logorskoj vatri. Ako se takvi ostaci bace u kantu za smeće ispunjenu papirom, plastikom ili drugim lako zapaljivim materijalima, postoji velika opasnost da se požar razvije", objašnjava.

Kako biste spriječili opasne situacije, stručnjaci savjetuju: "Ako primijetite dim iz pećnice ili mikrovalne, odmah isključite uređaj i zatvorite vrata dok se dim ne raziđe. Hranu izvadite tek kada je sigurno ohlađena." Naizgled banalna pogreška može izazvati ozbiljne posljedice.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo kakva je turistička posezona na Kvarneru: 'Bukirani smo ali...'