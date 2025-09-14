Predstavljen najskuplji Lego set svih vremena: Od cijene boli glava, a evo o čemu se radi

Danski div u proizvodnji igračaka, Lego Group, ponovno pomiče granice kreativnosti i cijene, predstavljajući svoj najočekivaniji i najskuplji set do sada: ultimativnu verziju Zvijezde Smrti.

Pod službenim nazivom LEGO® Star WarsTM Death StarTM - Ultimate Collector Series (75419), ovaj kolosalni model s cijenom od 999,99 eura ne samo da obara sve rekorde, već postavlja novi standard za kolekcionare i ljubitelje franšize Star Wars, piše space.com.

Osam godina nakon što je legendarni Millennium Falcon sa svojih 7541 dijelova postavio rekord, nova Zvijezda Smrti stiže s nevjerojatnih 9023 kockice i rekordnih 38 minifigura. Set će biti dostupan članovima besplatnog programa LEGO Insiders od 1. listopada 2025., dok će za širu javnost prodaja započeti 4. listopada. Ovo nije samo igračka, ovo je monumentalni izložbeni primjerak namijenjen odraslim obožavateljima koji su postali zlatni rudnik za dansku tvrtku.

Jedno od najvećih iznenađenja i, po mnogima, najpametnijih dizajnerskih odluka jest odstupanje od tradicionalnog sferičnog oblika. Umjesto zatvorene kugle, novi UCS Death Star dizajniran je kao masivni vertikalni presjek. Ovaj pristup omogućuje da set funkcionira kao divovska diorama, "kućica za lutke" za fanove Sile, gdje su sve ikonične prostorije i scene istovremeno vidljive.

S dimenzijama koje izazivaju strahopoštovanje – 70 centimetara visine, 79 centimetara širine i 27 centimetara dubine – ovaj model zahtijeva ozbiljan izložbeni prostor. Upravo je ta otvorena struktura ono što ga čini praktičnijim za smještaj u domu u usporedbi s ogromnom sivom sferom. Odluka savršeno odražava Legovu strategiju koja se sve više oslanja na odrasle, nostalgične kupce dubokog džepa.

Hobi i bijeg od stresa

Članci u The Wall Street Journalu i časopisu Fortune već su ranije istaknuli kako su odrasli postali ključno tržište za Lego, a setovi poput Titanica od 680 eura i sada Zvijezde Smrti od 999,99 eura to samo potvrđuju. Za mnoge odrasle, slaganje kocaka predstavlja opuštajući hobi i bijeg od stresa, a krajnji rezultat je impresivan ukras za dom i osjećaj postignuća.

Ovaj set je pravo ljubavno pismo originalnoj trilogiji. Dizajneri su vjerno rekreirali gotovo svaku ključnu scenu koja se odvijala na zloglasnoj svemirskoj postaji. Od hangara u kojem Darth Vader dočekuje Cara Palpatinea u njegovom Imperial Shuttleu (koji je također uključen u set), preko napete pucnjave u pritvorskom bloku AA-23, do kultne scene u kompresoru za smeće.

Na šest različitih razina, povezanih turboliftom, obožavatelji mogu ponovno proživjeti legendarne trenutke. Tu je konferencijska soba gdje Vader demonstrira svoju moć Sile, kontrolna soba vučne zrake koju Obi-Wan Kenobi sabotira, te ponor preko kojeg se Luke i Leia prebacuju pomoću užeta.

Set uključuje i sobe za ciljanje superlasera, ćeliju princeze Leie te, na samom vrhu, prijestolnu dvoranu Cara Palpatinea, spremnu za finalni obračun između Lukea, Vadera i Cara iz filma Povratak Jedija.

Rekordan broj dijelova i minifigura

Uz rekordan broj dijelova dolazi i rekordan broj minifigura – čak 38. Ova impresivna kolekcija omogućuje postavljanje gotovo svake zamislive scene. Uključuje tri verzije Lukea Skywalkera (u odjeći s Tatooinea, u oklopu Stormtroopera i kao Jedi vitez), dvije verzije Hana Sola, princezu Leiu, Chewbaccu, C-3PO-a i R2-D2-a. Naravno, tu su i glavni negativci: Darth Vader, Car Palpatine s dva kraljevska čuvara i Grand Moff Tarkin.

Kolekciju upotpunjuje niz carskih časnika, vojnika, pilota, ali i rijetkih figura poput direktora Krennica i Galena Ersa. Kao zabavan "easter egg" za fanove videoigara, set sadrži i minifiguru "Hot Tub Stormtroopera" – Stormtroopera koji se opušta u hidromasažnoj kadi.

S cijenom od 999,99 eura, UCS Death Star je investicija koja će zasigurno izazvati brojne rasprave. Ipak, za najbrže kupce Lego je pripremio i poklon. Svi koji kupe set između 1. i 7. listopada dobit će ekskluzivni promotivni set TIE Fighter s carskim stalkom za hangar (40771). Članovi LEGO Insiders programa također će moći iskoristiti svoje bodove za limitirani kolekcionarski poster seta, dostupan u samo 5000 primjeraka globalno.

UCS Death Star nije samo najskuplji Lego set ikada. On je vrhunac dizajna namijenjenog najvjernijim obožavateljima, spoj inženjerske genijalnosti i dubokog poštovanja prema izvornom materijalu. To je komad filmske povijesti pretočen u tisuće kockica, spreman da postane središnji dio svake ozbiljne kolekcije, pod uvjetom da imate dovoljno prostora i "kredita" u galaktičkoj banci.

